وظائف مبيعات في شركة مستلزمات طبية برعاية «الشباب والرياضة».. قدم الآن

توفر وزارة الشباب والرياضة، مجموعة متنوعة من فرص العمل الشاغرة، في مجال المبيعات بإحدى الشركات المتخصصة في المستلزمات الطبية، إذ تبحث الشركة عن مندوب مبيعات للانضمام إلى فريقها في بيئة عمل ديناميكية وتطوير مهني مستمر، فإذا كنت شخصا طموحا وترغب في العمل في مجال المبيعات داخل صناعة المستلزمات الطبية، فهذه الفرصة قد تكون مناسبة لك.

وظائف شاغرة في شركة مستلزمات طبية

تحتاج الشركة المتخصصة في المستلزمات الطبية موظفي مبيعات مع مزايا مغرية تشمل راتب أساسي، وبدل انتقال، وبونص شهري مرتبط بالكفاءة، لا تشترط الشركة خبرة سابقة في المجال، ولكن يشترط أن يكون المتقدم حسن المظهر ويمتلك مهارات تواصل جيدة مع مدير المبيعات والعملاء، كما يجب أن يكون المتقدم حاصلًا على مؤهل عالٍ وأن يكون موقفه من التجنيد واضحًا.

المزايا التي تقدمها الشركة

راتب أساسي ثابت

بدل انتقال لتغطية مصاريف التنقل

بونص شهري مرتبط بالكفاءة الوظيفية والإنجازات الشهرية

المهام والمسؤوليات

يقم المقبول بتلك الوظائف الشاغرة بالمهام التالية:

التواصل مع مدير المبيعات والعملاء: ستكون مسؤولاً عن التواصل الفعال مع مدير المبيعات والعملاء لضمان سير العمل بفعالية.

حسن المظهر: يُشترط أن يتمتع المتقدم بمظهر جيد يعكس صورة الشركة.

التواصل الجيد: يجب أن يكون لديك مهارات تواصل قوية مع العملاء، ما يساعد في بناء علاقات مستدامة وفعالة.

مؤهل عال: يجب أن يكون المتقدم حاصلاً على مؤهل عال.

موقف واضح من التجنيد للذكور: يجب أن يكون الموقف من التجنيد واضحًا وصريحًا بالنسبة للذكور.

المتطلبات

لا تشترط الشركة وجود خبرة سابقة في المجال، ما يجعل هذه الفرصة مثالية للشباب حديثي التخرج أو من لديهم رغبة في دخول مجال المبيعات.

مهارات التواصل والقدرة على بناء علاقات مع العملاء.

القدرة على العمل ضمن فريق وتحقيق أهداف المبيعات الشهرية.

طريقة التقديم

هذه الفرصة مناسبة للأشخاص الذين يرغبون في الانطلاق في مجال المبيعات وتحقيق النجاح المهني في قطاع المستلزمات الطبية، وللتقديم على وظيفة مندوب مبيعات، يمكنك ملء استمارة التقديم عبر الضغط على هذا الرابط.