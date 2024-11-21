طريقة التقديم على وظائف وزارة العمل للمصريين بالإمارات.. الشروط والتخصصات

توفر وزارة العمل بالتعاون مع مكتب التمثيل العمالي في أبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة فرص عمل في 3 مهن مطلوبة، وهي مشرف عمال، وحداد مسلح، ونجار مسلح، وذلك بمرتبات مجزية ومزايا مهنية متميزة، التقديم على هذه الفرص سيكون مجاني تماما وبدون الحاجة إلى وسطاء أو دفع أي رسوم.

فرص عمل في الإمارات

وأعلن وزير العمل محمد جبران اليوم الخميس عن فتح باب التقديم لفرص عمل جديدة للشباب المصري الراغبين في العمل بدولة الإمارات العربية المتحدة، ضمنجهود وزارة العمل المصرية لتوفير فرص عمل للشباب في الخارج.

طريقة التقديم

التقديم على فرص العمل بالإمارات مجاني تماما ولا يتطلب دفع أي رسوم أو اللجوء إلى وسطاء، ويكون يدويا في الإدارة العامة للتشغيل، وذلك كالتالي:

تجهيز المستندات المطلوبة.

الذهاب إلى مقر الوزارة القديم، الكائن 3 شارع يوسف عباس - مدينة نصر - القاهرة، وتسليم المستندات يدويا.

تستمر فترة التقديم لمدة 7 أيام، تبدأ من يوم الأحد 24 نوفمبر 2024، وحتى يوم الخميس 28 نوفمبر، من الساعة الثامنة صباحا وحتى الساعة الثالثة عصرا.

سيتم التواصل مع المتقدمين هاتفيا من خلال الإدارة المختصة لتحديد مواعيد إجراء الاختبارات.

التخصصات المطلوبة

هذه الفرص متاحة في 3 تخصصات تتطلب مهارات خاصة، إذ وفر مكتب التمثيل العمالي بأبوظبي بالإمارات العربية المتحدة، بالتنسيق مع الملحق العمالي منال عبد العزيز، فرص العمل في التخصصات التالية:

3 مشرفين عمال.

30 حداد مسلح.

30 نجار مسلح.

الشروط والمتطلبات

حداد مسلح ونجار مسلح: يجب أن يتراوح عمر المتقدم بين 25 و40 سنة.

مشرف عمال: يجب أن يكون عمر المتقدم حتى 48 سنة.

كما سيتمّ إجراء اختبار لتحديد مستوى المهارة في الحرف المطلوبة، وذلك بمقر الإدارة العامة للتشغيل بوزارة العمل.

الرواتب والمزايا

يحصل المتقدمين على وظائف حداد مسلح ونجار مسلح على 1800 درهم إماراتي، أما مشرف العمال فيتراوح راتبه من 3500 إلى 4000 درهم إماراتي، حسب الخبرة.

وقت العمل: 8 ساعات عمل يوميا، بالإضافة إلى ساعات إضافية حسب الإنتاجية.

توفير مبيت للعمال.

توفير مواصلات خاصة بالشركة من وإلى أماكن العمل.

تأمين طبي للعمال.

مدة العقد: سيكون لمدة سنتين.

الأوراق المطلوبة للتقديم

صورة من جواز السفر الساري.

صور من المؤهل الدراسي.

صور من شهادات الخبرة.

يجدر الإشارة إلى أنّ هذا الإعلان يأتي تنفيذا لتوجيهات وزير العمل محمد جبران، بهدف توفير ومتابعة فرص العمل للشباب في الخارج، وكذلك تصدير عمالة ماهرة ومؤهلة تتناسب مع احتياجات سوق العمل الخارجي، بما يضمن حقوق العامل واستدامته في العمل.