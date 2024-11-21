نتنياهو: قرار «الجنائية الدولية» باعتقالي لن يمنعني عن مواصلة الحرب

قال رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، إن قرار المحكمة الجنائية الدولية، إصدار مذكرة اعتقال ضده، لن يمنعه عن مواصلة الحرب، مشددًا على أن الحرب مستمرة ولن تتوقف، وإسرائيل لن تتخلى عن استعادة المحتجزين بقطاع غزة، حسبما جاء في نبأ عاجل لقناة القاهرة الإخبارية.

ووصف نتنياهو المحكمة الجنائية الدولية، بأنها تحولت إلى أداة سياسية، ولا قرار سيغير الحقائق على الأرض.

سر الصحوة المفاجئة

قال الإعلامي كمال ماضي، إن ما السر في الصحوة المفاجأة هذه اتجرعت قرصًا من عقاقير الشجاعة والإقدام أم تأملت نفسها في المرآة وأدركت أن التاريخ لن يرحمها إن لم تقم العدل بقسطاس وغن لم تأتي بحقوق من غلبوا على أمرهم من سفكت دماؤهم وهدمت ديارهم في غزة.

وأضاف «ماضي»، خلال تقديمه برنامج «ملف اليوم»، المذاع عبر شاشة قناة «القاهرة الإخبارية»، أن المحكمة الدولية أصدرت مذكرتي اعتقال بحق رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي السابق يوآف جالانت غير عابئ بتهديد ووعيد أمريكي، من أعضاء الكونجرس تارة ومن مستشار الأمن القومي المقبل تارة أخرى، وهنا نقف برهه من الوقت للبحث في أرشيف تلك البلاد الأمريكية سنجدها هي من رحبت، واحتفت بنفس مذكرة الاعتقال ومن ذات المحكمة لكن بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وتابع: «الولايات المتحدة الأمريكية هي من ابتهجت ودعمت بنفس مذكرة الاعتقال ومن نفس المحكمة بحق سلوبودان يوغوسلافيا، واليوم هي من تصف ذات المحكمة بعدم المصداقية في انتقائية وازدواجية وكيل بمكيالين بات يعشيه عالمنا على يد قطبة.

وواصل: «بعيد عن هذا المشهد البغيض يمكننا أن نرضى ببصيص أمل صنعته المحكمة الجنائية الدولية تستيقظ مع الضمائر في ظل نفق يسكسوه سواد وظلمه»