البابا تواضروس يستقبل وفدا من الكنيسة الإريترية

استقبل البابا تواضروس الثاني، اليوم الخميس، في المقر البابوي بالقاهرة، وفدًا من كنيسة التوحيد الإريترية الأرثوذكسية. ضم الوفد نيافة المطران أبونا باسيليوس، المدبر العام للكنيسة، والأب بركات، رئيس مكتب العلاقات الخارجية والمراسم بالمجمع المقدس. وسلم الوفد قداسة البابا رسالة من المجمع المقدس الإريتري، وذلك لبحث الإجراءات الكنسية اللازمة لإجراء الانتخابات الخاصة باختيار بطريرك جديد لإريتريا.

كنيسة التوحيد الأريترية الأرثوذكسية

وقد تناقش الوفد مع الوفد القبطي المكون من أصحاب النيافة الأنبا دانيال مطران المعادي وسكرتير المجمع المقدس، والأنبا أنجيلوس الأسقف العام لكنائس قطاع شبرا الشمالية، والأنبا بيجول أسقف ورئيس دير المحرق، والأنبا ديسقورس أسقف ورئيس دير القديس يحنس القصير بطريق العلمين.وذلك في إطار البروتوكول الموقع بين الكنيسة القبطية الأرثوذكسية وكنيسة التوحيد الأريترية الأرثوذكسية، بضرورة مشاركة أي من الكنيستين في إجراءات انتخاب بطريرك جديد.

الانتخابات في إريتريا

وقد تم الاتفاق على إجراء الانتخابات في إريتريا يوم 9 ديسمبر القادم، على أن تجرى مراسم تنصيب البطريرك الجديد في شهر يناير 2025 في العاصمة أسمرة.