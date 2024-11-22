الري: الانتهاء من تبطين 7700 كيلو متر ترع.. وتحويل 300 ألف فدان إلى النظام الحديث

عملت وزارة الموارد المائية والري خلال الأشهر الماضية على تنفيذ العديد من المشروعات، واتخاذ العديد من القرارات التي تحقق أقصى استفادة للمُزارعين والمُنتفعين بالمياه، وتحققت العديد من الإنجازات، حيث تبلغ احتياجات مصر المائية حوالى 114 مليار متر مكعب من المياه سنوياً، في حين تقدر موارد مصر المائية بحوالي 59 مليار متر مكعب سنويا، ونستعرض في النقاط التالية أبرز القرارات والإنجازات التي تم اتخاذها:

- وجه الدكتور هاني سويلم، وزير الري برصد شكاوى المزارعين من نقص المياه في الترع والمصارف عبر منصة الشكاوى الحكومية، ووسائل الإعلام المختلفة، ومواقع التواصل الاجتماعي وحلها بشكل فوري ما حد من أزمات نقص المياه المخصصة للزراعة.

- الانتهاء من تطوير منظومة المراقبة والتشغيل بالسد العالي، وإحلال وصيانة المنشآت المائية والمحطات، وتطهير الترع والمصارف، وصيانة الصرف المغطي، والحماية من السيول، وحماية الشواطئ.

.- عملت الوزارة على تطوير تكنولوجيا إدارة المياه، والتحول الرقمي، واستخدام صور الأقمار الصناعية في تحديد التركيب المحصولي ما حقق توفيرا لمياه الري بشكل مستدام وسريع لكل محافظة

- وضعت الوزارة استراتيجية لإدارة المياه الجوفية في مصر، وحوكمة إدارتها ما ساهم في الحفاظ عليها.

- تنفيذ العديد من برامج التدريب ووضع خطة تدريبية تستهدف كل العاملين بقطاع المياه.

التحول للري الحديث فيما يصل إلى 300 ألف فدان

- تطبيق منظومة الري الحديث في 300 ألف فدان، لترشيد المياه، ومراعاة الأبعاد البيئية والاقتصادية والاجتماعية.

- وضع أولويات للتحول للري الحديث في الأراضي الرملية، ومزارع قصب السكر والبساتين.

- حصر 325 نموذجا من المٌمارسات الزراعية المٌميزة لعرضها على المُزارعين كنماذج يمكن تكرارها، وعقد ندوات لتوعية المزارعين بفوائد الري الحديث.

انتخاب رئيس رابطة لكل ترعة ومجلس إدارة روابط الترع

- تحقيق طفرة كبيرة مؤخرا في تشكيل روابط مستخدمي المياه على مستوى الترع والمراكز والمحافظات، وعلى مستوى الجمهورية عبر انتخاب رئيس رابطة لكل ترعة ومجلس إدارة روابط الترع.

- الانتهاء من تطهير 15 ألف كيلومتر من المساقي، مؤخرا بالتنسيق مع المزارعين ووزارة الزراعة.

- الانتهاء مما يقرب من 7700 كيلو متر من تبطين الترع على مستوى الجمهورية.