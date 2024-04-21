مشروع تبطين الترع بالإسكندرية.. وفرة في المياه وزيادة بالرقعة الزراعية (فيديو)

استفاد عدد كبير من مزارعي مدينة العامرية والقرى التابعة لها بالإسكندرية من مشروع تبطين الترع، حيث إن معظم أراضيهم كانت صحراوية وتم استصلاحها وأصبحت من أهم الأراضي المُنتجة لمعظم المحاصيل الزراعية والاستراتيجية.

القضاء على المشكلات

يقول المهندس إبراهيم عبد السميع، مٌفتش الري بمدينة العامرية بالإسكندرية وأبو المطامير بالبحيرة، إن مناطق وقرى العامرية كانت تحتاج لمثل هذا المشروع العملاق الذي أفاد المٌزارعين بشكل كبير جداً وأصبحت المياه تصل لجميع الأراضي بنفس السُرعة والقوة، حيث كانت تستغرق وقتا طويلا لتصل لنهاية الخط.

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وأضاف «عبد السميع»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»: «كانت نسب المياه المفقودة كبيرة، ولابد من زيادتها حتى يستطيع المزارع ري محاصيلهم، ومنذ تبطين الترع من خلال المشروع القومي لتأهيل الترع الذي أطلقة رئيس الجمهورية ونسبة المشاكل قلت تماما أصبحت نادراً ما تحدث».

زيادة 2 مليون فدان

وأضاف «عبد السميع»، أنه بالإضافة إلى وصول المياه بشكل أسرع لجميع الأراضي هناك فوائد أخرى، منها نظافة المياه، وانعدام ظهور الحشائش وورد النيل الذي كان يستهلك نسب مياه كبيرة مما كان يزيد الفاقد، إلى جانب أن التبطين حافظ على المياه من التسريب تحت الأرض، وأصبح تطهير الترع لا يتم بشكل مستمر وربما يصل إلى مرة واحدة في الموسم الزراعي وبشكل أسرع وأسهل، إلى جانب زيادة الرُقعة الزراعية حيث كانت مصر تزرع 8 ملايين فدان ووصلنا الآن إلى 10 ملايين فدان بزيادة 2 مليون فدان، بالرغم من إن حصة مصر في المياه لم تتغير وهي 5.5 مليار متر مكعب، وكنا 20 مليون مواطن وأصبحنا 110 ملايين، ومع ذلك زادت الرقعة الزراعية وساهم فيها بشكل فعال مشروع تأهيل الترع «التبطين»