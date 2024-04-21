وزير الري يتابع موقف تبطين الترع باستخدام مواد صديقة للبيئة في 3 محافظات

عقد الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري اجتماعاً لمتابعة موقف الدراسة البحثية، التي يجريها المركز القومي لبحوث المياه بشأن تبطين الترع باستخدام مواد صديقة للبيئة.

وشهد الاجتماع عرض أبرز التقنيات المنفذة فعلياً بالدول الأخرى، وعرض النتائج الأولية للدراسة البحثية، والتي تتضمن الدراسات الحقلية والمعملية والمعاينات على الطبيعة لمواقع 3 ترع بمحافظات كفر الشيخ والفيوم والشرقية، تمهيدًا لتنفيذ أعمال تبطين بها باستخدام مواد متنوعة صديقة للبيئة، مثل خلط الأسمنت أو الجير أو كلاهما بنسب بسيطة مع التربة، وإعادة استخدام هذا الخليط في تبطين القطاع المائي للترعة.

تنفيذ أعمال تبطين الترع باستخدام مواد صديقة للبيئة

وتابع سويلم: «تهدف الدراسة البحثية لتنفيذ أعمال تبطين الترع باستخدام مواد صديقة للبيئة، مع وضع مبادئ توجيهية لكيفية اختيار أفضل التقنيات والمواد الطبيعة، المناسبة للتبطين بناءا على طبيعة التربة المار بها الترعة».

وأشار إلى أنَّ البحث العلمي والابتكار هما الأساس للجيل الثاني لمنظومة الري 2.0، مشددًا على أهمية التعاون ودعم القطاع الخاص لتنفيذ نماذج تجريبية للتقنيات الجديدة للتبطين.

التكلفة المالية والمدة الزمنية للتنفيذ

ووجه وزير الري بمتابعة تنفيذ أعمال التبطين بالترع الثلاث باستخدام مواد صديقة للبيئة، مع إعداد مقارنة مع التبطين بالطرق التقليدية من حيث التكلفة المالية والمدة الزمنية للتنفيذ، وإجراء جميع الاختبارات المعملية والنماذج الرياضية اللازمة على الأعمال المنفذة لضمان الحصول على أفضل النتائج، على أن يتمّ تنظيم برنامج تدريبي للمهندسين والفنيين بالوزارة بعد تقييم التجربة.

كما كلف بضرورة تصميم القطاع المائي للترع المقرر إجراء التجربة بها بناءا على قياسات فعلية للزمامات الزراعية الحالية، وحساب جميع الاحتياجات المائية المترتبة على الترعة والتي سيتمّ استخدامها في النموذج الرياضي المعد بهذا الشأن.