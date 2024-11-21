أبرز تصريحات رونالدو في لقائه مع مستر بيست: «سأعيش حتى 100 سنة»

في لقاء مدته 14 دقيقة، أدلى كريستيانو رونالدو، لاعب كرة القدم البرتغالي، بتصريحات مثيرة مع اليوتيوبر الأمريكي الشهير مستر بيست، في مقطع نشر عبر قناة مهاجم النصر السعودي، فماذا قال؟

تحدث رونالدو لمستر بيست عن عمره قائلاً: «عمري 39 سنة الآن وبضعة شهور، وسأعيش حتى 100 سنة»، كما سأله اليوتيوبر الأمريكي هل يمكن أن يلعب رفقة نجله «جونيور»، ليرد الأسطورة البرتغالية: «جونيور عمره 14 سنة، سنرى كيف ستكون حال ساقي حينها».

وقدم «بيست» نصائحه لكريستيانو رونالدو، بشأن تقديم المحتوى على يوتيوب، موضحًا: «من الواضح أنك لا تزال لاعب كرة قدم محترف، لذا أعتقد أنه أمامك الكثير لتتعلمه على يوتيوب، يجب أن تبذل قصارى جهدك، وأهم شيء في عالمنا هو التعاون، وتسمح للأشخاص بالتصوير معك، فمثلاً يمكنك أن تظهر مع توم برادي، وسبيد وكل هذه الأسماء الكبيرة في مقاطع فيديو».

أبرز تصريحات رونالدو

وجَّه كريستيانو رونالدو سؤالاً لليوتيوبر مستر بيست قائلاً: «ماذا شعرت عندما بدأت قناتي على اليوتيوب؟»، ليرد الأخير: «كنت أعتقد انك ستصل إلى 20-30 مليون في أول شهر وعندما وصلت إلى 60 مليون، قلت يا إلهي هذا أكثر مما حصلت عليه أنا وكل من أنشأ قناة على اليوتيوب».

شغف الجمهور بكرة القدم

كما قال رونالدو خلال لقائه: «نعم، أنا أعرف مدى شغف الناس بي وبكرة القدم عموما، وأعرف أن الناس مهتمون جدا بمسيرتي الكروية التي ما زلت أواصلها، وشعرت حقا بهذا الشغف».

وسأل رونالدو اليوتيوبر مستر بيست عن البلدان التي يوجد بها أكبر عدد من متابعيه، ليرد الأخير: «بلدان أمريكا الجنوبية، عندما كنت مرة في تشيلي كان الكثير من الناس أمام الفندق الذي أقيم به».