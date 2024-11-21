تهديد أخير من «بوتين» لـ «أمريكا وأوروبا»: القادم نووي

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن روسيا أطلقت صاروخا باليستيا تجريبيا على موقع عسكري في مدينة دنيبرو الأوكرانية صباح الخميس، وإن موسكو لها الحق في ضرب الدول الغربية التي زوَّدت كييف بالأسلحة المستخدمة ضد أهداف روسية.

الرئيس الروسي يهدد بشكل مباشر أمريكا وبريطانيا

وفي خطاب تليفزيوني غير معلن موجَّه إلى الأمة، بدا أن الرئيس الروسي يهدد بشكل مباشر الولايات المتحدة وبريطانيا، اللتين سمحتا في وقت سابق من هذا الأسبوع لأوكرانيا بإطلاق صواريخ أتاكمس وستورم شادو غربية الصنع على روسيا، حسبما ذكرت صحيفة «الجارديان» البريطانية.

وقال بوتين إن الصاروخ الباليستي الجديد أطلق عليه اسم «أوريشنيك» أي (البندقية)، وإن نشره كان ردا على خطط الولايات المتحدة لإنتاج ونشر صواريخ متوسطة وقصيرة المدى، مضيفا أن روسيا سترد بشكل حاسم ومتكافئ في حالة التصعيد.

بوتين يهدد صراحة بمهاجمة الدول الغربية

وأضاف بوتين في تهديده الأكثر صراحة بمهاجمة الدول الغربية التي تقدم مساعدات عسكرية لأوكرانيا منذ شنت روسيا غزوها الكامل في فبراير 2022 قائلًا «تحتفظ روسيا بالحق في استخدام الأسلحة ضد أهداف في البلدان التي تسمح باستخدام أسلحتها ضد أهداف روسية».

وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن بلاده غيرت العقيدة النووية، وأن موسكو لن تتأخر في شن الهجوم النووي، مؤكدًا أن الحرب الروسية الأوكرانية تحولت إلى «صراع عالمي».

كما أكد مسؤولون أوكرانيون وغربيون، أن الصاروخ كان يحمل رؤوسًا حربية تقليدية فقط، وأن المرة القادمة ستشن روسيا الهجوم باستخدام الرؤوس النووية، واستخدامه كان بمثابة إشارة إلى أن روسيا قادرة على توجيه ضربة بأسلحة نووية في حال اختارت ذلك، بحسب «نيويورك تايمز» الأمريكية.

وأشارت مصادر أمريكية وبريطانية إلى اعتقادها بأن الصاروخ الذي أطلق على دنيبرو كان صاروخا باليستيا تجريبيا متوسط ​​المدى وقادر على حمل رؤوس نووية، ويبلغ مداه النظري أقل من 5500 كيلومتر وهذا يكفي للوصول إلى أوروبا، حيث أطلق من جنوب غرب روسيا، ولكن ليس الولايات المتحدة.

روسيا أطلقت صاروخًا باليستيًا عابرًا للقارات بعيد المدى

كانت القوات الجوية الأوكرانية قد زعمت في البداية أن روسيا أطلقت صاروخًا باليستيًا عابرًا للقارات بعيد المدى ومع ذلك، خفف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لاحقًا من هذا الادعاء قائلاً إن الصاروخ الذي أطلقه كان لديه جميع المعايير الخاصة بصاروخ باليستي عابر للقارات من حيث السرعة وارتفاع الرحلة.

وقالت القوات الجوية الأوكرانية إن الصاروخ أطلق من منطقة أستراخان في روسيا، مما يعني أنه سافر حوالي 804 كيلو للوصول إلى هدفه، كجزء من إطلاق أوسع نطاقًا لتسعة صواريخ بين الساعة الخامسة والساعة السابعة صباحًا، واعترضت القوات الجوية الأوكرانية ستة من الصواريخ، لكن الصاروخ الباليستي الجديد لم يتم إيقافه.

وأظهر مقطع فيديو للحادث من مسافة بعيدة سقوط صاروخ على الأرض في ومضات متعددة، رغم أن التقارير عن الأضرار والضحايا كانت متواضعة، وقالت القوات الجوية الأوكرانية إن الصاروخ سقط دون عواقب، رغم أنها أضافت أن المعلومات الكاملة عن الضحايا لم ترد بعد.