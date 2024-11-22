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بالتعاون مع حياة كريمة.. رابط التقديم لمبادرة «STARS» بجامعة بنها الأهلية

كتب:

حسن صالح
10:08 ص | الجمعة 22 نوفمبر 2024
جامعة بنها الأهلية بالعبور

جامعة بنها الأهلية بالعبور

أعلنت مؤسسة «حياة كريمة» عن فتح باب التقديم للمشاركة في مبادرة «STARS»، التي تُعد منصة متميزة لدعم وتمكين الشباب في المجالات الثقافية، المعرفية، والتنموية، من خلال جلسات وورش عمل ثرية يقودها نخبة من الخبراء بالتعاون مع جامعة بنها الأهلية بمدينة العبور.

موعد انطلاق مبادرة ستارز ببنها الأهلية 

أوضح بيان من جامعة بنها الأهلية أن الفاعليات تجرى في الجامعة في الفترة من 16 إلى 19 ديسمبر المقبل 2024 بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة 

موضوعات مبادرة ستارز حياة كريمة 

أوضح بيان جامعة بنها الأهلية بالعبور أن الموضوعات التي ستتناولها المبادرة كالتالي:

 - مواجهة الحروب الإدراكية والتصدي للشائعات.

 ـ أعمدة الشخصية المصرية ودورها في بناء الهوية الوطنية.

 ـ التنمية المستدامة ووظائف المستقبل.

 ـ تعلم اللغة المصرية القديمة (الهيروغليفية).

 - ثقافة الابتكار والإبداع.

 ـ ريادة الأعمال والتمكين الاقتصادي.

 ـ محاضرة تعريفية عن مكتبة الإسكندرية ودورها في دعم الشباب.

 ـ محاضرة تعريفية عن مؤسسة حياة كريمة ودورها في دعم الشباب.

 ـ دور مصر في القضايا الفلسطينية وتأثيرها على الأمن القومي المصري.

أوضح البيان أن الفاعليات تستهدف اكتساب المعارف وتطوير المهارات والانضمام إلى شبكة من الشباب الطموح، مشيرا إلى أن ملء استمارة التقديم على الرابط التالي 

وأشار إلى أن آخر موعد للتقديم 5 ديسمبر المقبل، فيما دعت الجامعة الطلاب بأن يكونوا جزءًا من المبادرة، للمساهمة في بناء مجتمع واعٍ وقادر على مواجهة تحديات المستقبل.

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