انطلاق 5 قوافل طبية في المحافظات ضمن «حياة كريمة».. اعرف الأماكن

تشهد 5 محافظات إطلاق 5 قوافل طبية ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» على مدار يومين، إذ تنطلق القوافل الطبية اليوم الجمعة وغدًا السبت 22 و23 نوفمبر، والكشف والعلاج مجانًا في عدة تخصصات طبية.

أماكن القوافل الطبية في المحافظات

وتتركز أماكن القوافل الطبية ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» في الأماكن التالية:

1- القطا مركز منشأة القناطر شرق بمحافظة الجيزة.

2- منشأة شومان مركز جمصة بمحافظة الدقهلية.

3- ناي مركز قليوب بمحافظة القليوبية.

4- مركز الداخلة بمحافظة الوادي الجديد.

5- عزبة أبو الفتوح مركز كفر البطيخ بمحافظة دمياط.

التخصصات الطبية بالقوافل

وتشمل التخصصات الطبية الموجودة بالقوافل الطبية ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، الآتي:

- النساء والتوليد.

- خدمات تنظيم الأسرة.

- الأطفال.

- الباطنة.

- الأنف والأذن.

- العظام.

- الجراحة.

- الرمد.

- الأسنان.

- القلب.

- الجلدية.

- خدمات الأشعة والتحاليل.

- يتوافر بالقوافل الطبية صيدلية بها كل الأدوية.

المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»

جدير بالذكر أنّ هذه القوافل الطبية، تأتي ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، «حياة كريمة»، لتقديم الخدمات الطبية المجانية للمواطنين في المناطق النائية.