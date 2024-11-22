حامد فارس: قرار «الجنائية الدولية» ضد نتنياهو وجالانت انتصار تاريخي للعدالة

قال أستاذ العلاقات الدولية الدكتور حامد فارس، إن قرار المحكمة الجنائية الدولية ضد رئيس وزراء دولة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي السابق يوآف جالانت، يمثل انتصارا تاريخيا للقضاء الدولي، إذ أنه لم يكن هناك أحد يتوقع إصدار مثل هذا القرار على الرغم من ارتكابهما لأنواع الجرائم كافة في قطاع غزة.

إحالة نتنياهو إلى المحاكمة الجنائية

وأضاف «فارس» خلال مداخلة هاتفية عبر قناة القاهرة الإخبارية، أن قرار المحكمة الجنائية الدولية يؤكد بأنه لا بد من تنفيذ الحكم، وإحالة بنيامين نتنياهو إلى المحاكمة الجنائية في حالة القبض عليه في أي من بين الدول الـ124 التي وقعت على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، موضحا أن الولايات المتحدة الأمريكية ليست بينها.

تصرفات أمريكا ليست جديدة على الجنائية الدولية

ولفت إلى أن تصرفات الولايات المتحدة ليست جديدة على المحكمة الجنائية الدولية، إذ أنها تعرضت للكثير من الضغوط الأمريكية على مدار تاريخيها، مؤكدًا أن الخطوة التي اتخذتها المحكمة الجنائية الدولية تعطي رؤية أخرى تشير إلى أن هناك قضاء دولي يمكن الاستناد عليه، ومحاكمة كل من يرتكب الجرائم.