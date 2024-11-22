اتصالات إسرائيلية ورسائل تهديد تطالب اللبنانيين بالنزوح عن منازلهم

تلقى عدد كبير من اللبنانيين، أمس، اتصالات عشوائية من أرقام هواتف إسرائيلية، وكذلك رسائل نصية تدعوهم لإخلاء منازلهم، مما تسبب في حالة كبيرة من الخوف وغادر بالفعل الكثيرون منازلهم.

الرسائل وصلت بعد غارات إسرائيلية على الجنوب

وبحسب وسائل إعلام لبنانية فإن هذه الرسائل والاتصالات وصلت بعد الغارات الإسرائيلية التي طالت مناطق في الضاحية الجنوبية لبيروت.

وعمت حالة من الخوف في أحد الفنادق في بيروت،إذ أٌخلى فندق في منطقة الروشية بقلب العاصمة، يقطنه نازحون بعد تلقي أحدهم اتصالا ينذرهم بضرورة الإخلاء.

رسائل تحذير تطلب من اللبنانيين إخلاء منازلهم

ولأول مرة منذ بدء الصراع تلقى سكان بمناطق مسيحية في لبنان رسائل تحذير تطلب منهم إخلاء منازلهم لأول مرة، على غير العادة خلال الأشهر الماضية من الحرب الإسرائيلية، إذ هم بعضهم بالمغادرة بالفعل خوفًا أن يكون التهديد جديًا.

وكثف جيش الاحتلال غاراته على مناطق مختلفة لاسيما في الضاحية والجنوب والبقاع، فضلا عن إنذاراتها بالإخلاء أيضاً لمناطق وقرى واسعة، وذلك بعدما أطلقت عملية برية في الأراضي اللبنانية، بينما وصل عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على لبنان 3583 مواطنا منذ بدء الصراع في أكتوبر 2023.