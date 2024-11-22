قطع المياه في عدة مناطق بـ4 محافظات لأعمال الصيانة.. الأماكن والمواعيد

أعلنت الشركة القابضة لمياه الشرب، قطع المياه في عدد من المناطق الواقعة بمحافظات «الإسماعيلية - الدقهلية - بني سويف - أسوان»، للقيام بأعمال الصيانة.

صيانة خطوط المياه في الإسماعيلية

وأعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، قطع المياه عن عدد من المناطق بمحافظة الإسماعيلية، تشمل «البلابسة - الجبلاوي - المقادة الشرقية - المقادة الغربية - الهويس أبو راضي - أبو سنوي - غزالة - السواحل - القرارقرة - الزملوط - الحمادة»، اعتبارا من الساعة الثامنة مساء اليوم حتى الثانية عشر ظهر غدا، للقيام بأعمال ربط خطوط مياه الشرب المتعارضة مع معبر سرابيوم بمركز ومدينة فايد.

إحلال وتجديد خط مياه بأسوان

وتقوم شركة مياه الشرب والصرف الصحي في أسوان، بقطع المياه عن المناطق التالية «نجوع الكرور بالكامل، طريق السادات من بازار الرفاعي»، اعتبارا من الساعة التاسعة مساء اليوم حتى الساعة التاسعة صباح غدا، للقيام بأعمال صيانة محطة صرف صحي 11 بالكرور.

وأشارت الشركة إلى أنه سيتم قطع المياه عن المناطق التالية «الصداقة القديمة، المجمع الصناعي، عمارات حي السلام بالعلاقي، طريق العلاقي»، اعتبارا من الساعة الثالثة مساء الأحد المقبل حتى الساعة الثالثة فجر الاثنين المقبل، للقيام بأعمال إحلال وتجديد خط مياه 630 مم بمنطقة الشلال.

أسباب قطع المياه عن عدة مناطق بالدقهلية

وفي الدقهلية، أعلنت شركة مياه الشرب قطع المياه غدا السبت من الساعة 8 صباحا حتى 3 مساء لمدة 7 ساعات تقريبا، عن المناطق «جزء من قرية الطويلة - قرية كتامة»، للقيام بأعمال ربط خط 630 الجديد القادم من شربين باتجاه طلخا على قرية كتامة.

كما تشمل أماكن قطع المياه عن بعض المناطق بمدينتي الكردي وميت سلسيل حتى الساعة الثانية ظهر اليوم عن المناطق التالية «منطقة المعهد الديني - منطقة الشيخ موسى - منطقة حي الرفاعي - منطقة العلاج الشامل - منطقة التوايمة» لقيام الشركة بأعمال صيانة طارئة على خط 400 مم PVC بمدينة الكردي بميت سلسيل.

مدة قطع المياه ببني سويف

فيما أعلنت شركة مياه الشرب و الصرف الصحي ببني سويف، انقطاع المياه عن قرية الدهابية وتوابعها لوجود أعمال تطهير وتعقيم بمحطة مياه الدهبية بفرع ببا، غدا اعتبارا من الساعة 9 صباحا حتى الساعة 9 مساء.