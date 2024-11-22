جامعة كفر الشيخ تحصد المركز الثامن محليا في أول إصدار للتخصصات البينية

حصلت جامعة كفر الشيخ في أول إصدار للتخصصات البينية لتصنيف التايمز لعام 2025 على المركز الثامن مكرر محلياً من بين 30 جامعة حكومية وخاصة وأهلية، والمرتبة 201-250 عالمياً من بين 749 جامعة من 92 دولة على مستوى العالم، ويأتي هذا الإصدار الأول من نوعه لقياس مدى مساهمات الجامعات والتزمها بالعلوم متعددة التخصصات.

أفضل الجامعات في مجال البحث العلمي متعدد التخصصات

ويسعى هذا الإصدار إلى اكتشاف أفضل الجامعات في مجال البحث العلمي متعدد التخصصات من خلال تصنيف التايمز البريطاني للعلوم متعددة التخصصات، وهو مشروع بالتعاون مع Schmidt Science، ويتضمن هذا الإصدار على 11 مؤشراً لتقييم الجامعات عبر 3 محاور رئيسية وهي: المدخلات «التمويل 19%»، والمخرجات «المنشورات وجودة البحث والسمعة 65%»، والعمليات «مقياس النجاح والمرافق والدعم الإداري والترويج 16%».

وصرح الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، بأنّ الحصول الجامعة على هذه المراكز المتقدمة محلياً وعالمياً يُعد إنجازاً كبيراً للجامعة وتتويج للجهود المبذولة والمستمرة في تطوير منظومة البحث العلمي وجودة الأبحاث المنشورة والاهتمام بالنشر العلمي الدولي في المجلات والدوريات المفهرسة عالمياً، وعقد المؤتمرات الدولية، من خلال توفير كل الإمكانيات اللازمة للارتقاء بالمنظومة التعليمية والبحثية، بالإضافة إلى تقديم الدعم المتواصل للباحثين والمبتكرين، موجهاً التهنئة للقيادات الاكاديمية والإدارية وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والباحثين بالجامعة لهذا التميز والإنجاز الكبير.

جامعة كفر الشيخ تتواجد ضمن التصنيفات العالمية دائما

ومن جانبه، أشار الدكتور إسماعيل القن، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، إلى أنّ نجاح جامعة كفر الشيخ في التواجد بصفة دائمة ضمن التصنيفات العالمية وتصنيف التايمز البريطاني على وجه الخصوص والإصدار الأول للتخصصات المتعددة لعام 2025 هو إنجاز كبير ومبنى على رؤية واستراتيجية وخطط طويلة المدى، لافتا إلى أنّ هذا التميز نتيجة لجهود الجامعة ومنتسبيها والجهود المستمرة التي تبذلها إدارة الجامعة في المجالات كافة.