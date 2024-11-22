ما نظرية الأكوان الموازية بعد حديث عمرو سعد عنها؟.. بوابة لعوالم خفية

في الندوة الفنية التي حضرها الفنان عمرو سعد في المسرح المكشوف بدار الأوبرا في الساعات الماضية، تحدث عن الأكوان الموازية واهتمامه بهذا النوع من النظريات في قراءاته، وتعد هذه النظرية من الأسرار الكونية التي أثرت خيال العلماء والفلاسفة وعشاق الخيال العلمي لعقود من الزمان.

ومع تعمقنا في أسرار الكون المتعدد، نكتشف عالماً مليئاً بالاحتمالات التي لا نهاية لها والألغاز العميقة، وفي هذه السطور بعض النظريات المثيرة للاهتمام والاستكشافات العلمية التي تشير إلى أننا قد لا نكون وحدنا في كوننا، وفق موقع «wokewaves» و«Stanford Encyclopedia of Philosophy».

فنانين عالميين ومخرجين تحدثوا عن الأكوان الموازية

وقبل حديث عمرو سعد عن نظريات الكون المتعدد التي يهتم بالقراءة عنها، هناك نجوم عالميين عبروا عنها في أعمالهم مثل:

المغني البريطاني الراحل ديفيد بوي كان أحد المهتمين بالأكوان الموازية، وعبّر عن ذلك في أغانيه وأعماله الفنية.

ألبومه «The Next Day» تناول العديد من المواضيع المتشابكة والمتعددة العوالم، حيث تظهر الأفكار المتناقضة والموازية في موسيقاه.

المخرج السينمائي كريتسوفر نولان أظهر في أفلامه الشهيرة «Inception» و«Interstellar» أفكارًا متعلقة بالأكوان الموازية والبعد الزمني.

في «Interstellar»، على سبيل المثال، يتناول فكرة الأكوان الموازية من خلال السفر بين العوالم المختلفة، حيث يتم استخدام مفهوم الثقب الدودي كوسيلة للتنقل بين الأكوان المتوازية.

نظرية الكون المتعدد

تنبع فكرة الأكوان المتوازية أو الأكوان المتعددة من عدة فروع للفيزياء النظرية، كل منها يقدم منظورًا فريدًا حول كيفية عمل هذه العوالم البديلة، يقترح هذا المفهوم الجذاب أن كوننا ليس الكون الوحيد، بل هو واحد من عدد لا يحصى من الأكوان الأخرى الموجودة في وقت واحد في أبعاد أو عوالم مختلفة.

من أبرز النظريات التي تدعم فرضية الأكوان المتعددة: تفسير العوالم المتعددة لميكانيكا الكم والتضخم الكوني.

أحد أكثر النظريات شهرة ومناقشة هي نظرية تفسير العوالم المتعددة «MWI» لميكانيكا الكم، التي اقترحها الفيزيائي هيو إيفرت في عام 1957 والتي وردت في كتاب فيزياء الكم - صفحة 234 للكاتبة البريطانية جوان بيكر، وفقًا لنظرية تفسير العوالم المتعددة، فإن النظرية تنقسم إلى شقين وهما:

تفسير العوالم المتعددة لميكانيكا الكم

هذه النظرية تقترح أنه في كل مرة يحدث فيها حدث غير حاسم «مثل اختيار مسار معين لجسيم«، يمكن أن يتفرع الكون إلى عوالم متعددة، حيث كل عالم يشهد نتيجة مختلفة، فمثلاً، عندما تُجرى تجربة ميكانيكا كمومية، مثل قياس مكان جسيم، يُفترض أن الكون ينقسم إلى عدة «عوالم» بحيث يحقق كل عالم أحد الاحتمالات الممكنة.

الشق الثاني التضخم الكوني:

هذه النظرية تشير إلى أن الكون في بدايته توسع بشكل سريع في فترة زمنية قصيرة «جزء من الثانية بعد الانفجار العظيم»، هذا التوسع الهائل قد أدى إلى خلق أكوان متعددة، التضخم الكوني يدعم فكرة الأكوان المتعددة لأنه يقترح أن مناطق مختلفة في الكون قد توقفت عن التوسع في أوقات مختلفة، مما قد يخلق أكوانًا منفصلة تمامًا عن بعضها البعض، كل منها يتطور بشكل مستقل.

المخلوقات في الأكوان الموازية

بعض العلماء يشيرون إلى أن ميكانيكا الكم قد تسمح بوجود حالات من الحياة في الأكوان الأخرى التي تتبع قوانين مختلفة عن قوانيننا، لكن هذه الفكرة تظل نظرية بحتة في الوقت الحالي ولا يوجد دليل تجريبي يدعمها.

والجدير بالذكر أيضًا أن بعض المفاهيم الحديثة في نظرية الأوتار String Theory و نظريات الكون المتعدد تشير إلى إمكانية وجود أكوان موازية لها خصائص وقوانين فيزيائية قد تسمح بوجود أنواع حياة مختلفة.