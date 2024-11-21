عمرو سعد: ظلمت نفسي بانعزالي عن الجمهور

كشف عمرو سعد خلال ندوته المقامة ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 45 أنه ظلم نفسه بشكل كبير.

عمرو سعد: انعزالي وعدم ظهوري أظهر أن الناس مش عرفاني

وقال عمرو سعد: «انعزالي وعدم ظهوري أظهر أن الناس مش عرفاني، اشتغلت على الشخصية مش الصورة، حسيت أن في نوع من الانعزال وأنا محسيتش أن فيه حد عرف يعبر عن تجربتي، والإعلام مشافش إنها بتشكل شئ مهم، وده صدمني في المقالات النقدية اللي كتبت عني في الخارج، خلتني أفكر أكتر».

وتابع: «قررت أطلع أدافع عن التجربة دي، وده كنت دايمًا بقول مش المفروض يحصل، بس الوقت بقى زحمة، الناس كل يوم في حدث وترند، ففي وسط الزحمة مضطر تطلع للناس وتجاوب».