عمرو سعد: ظلمت نفسي بانعزالي عن الجمهور
كتب:
أميرة عزالدين
08:04 م | الخميس 21 نوفمبر 2024
عمرو سعد
كشف عمرو سعد خلال ندوته المقامة ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 45 أنه ظلم نفسه بشكل كبير.
عمرو سعد: انعزالي وعدم ظهوري أظهر أن الناس مش عرفاني
وقال عمرو سعد: «انعزالي وعدم ظهوري أظهر أن الناس مش عرفاني، اشتغلت على الشخصية مش الصورة، حسيت أن في نوع من الانعزال وأنا محسيتش أن فيه حد عرف يعبر عن تجربتي، والإعلام مشافش إنها بتشكل شئ مهم، وده صدمني في المقالات النقدية اللي كتبت عني في الخارج، خلتني أفكر أكتر».
وتابع: «قررت أطلع أدافع عن التجربة دي، وده كنت دايمًا بقول مش المفروض يحصل، بس الوقت بقى زحمة، الناس كل يوم في حدث وترند، ففي وسط الزحمة مضطر تطلع للناس وتجاوب».