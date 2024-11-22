حكايات مر بها أبطال مسلسل «6 شهور» مع موظفي «السيلز».. ماذا قالوا؟

استضافت الإعلامية منى الشاذلي أبطال وصناع مسلسل «6 شهور» الذين تحدثوا عن السيلز والعقارات، والمعاناة التي يعيشها بائعو العقارات لتحقيق «تارجت» معين في عملهم ورحلة البحث عن المشترين، وخلف الكواليس هناك تفاصيل كشفها صناع العمل مثل الحكايات التي حدثت معهم والبعض كشف أنه خاض بالفعل هذه التجربة في وقت من الأوقات.

حكايات حقيقة لأبطال مسلسل «6 شهور» مع موظفي السيلز

بعد انتهاء مسلسل «6 شهور» كشف صناع العمل خلال تواجدهم مع الإعلامية منى الشاذلي بعض الحكايات التي حدثت لهم مع السيلز، بداية من مصطفى ليشع الذي قال أن أحد أصدقائه بالفعل يعمل في هذا المجال، وأنه يعرف ماذا يواجه خلال رحلة عمله في هذا المجال:« برد واسأل وأهتم وبعدين بقوله لا شكرًا، بسأل أدور على مساحة مش عنده وبعدين أقفل»، أما نور إيهاب قالت:«لما بيحصل كدا بقول مش مهتمة وأوقات بقلبها هزار، بس بقوا بيصعبوا عليا بعد المسلسل».

المخرج مصطفى صولي قال:«في العادي عندي أبلكيشن مبيوصلش المكالمة عموما، لما بيتصلوا بأرقام تانية بقفل، بس مؤخرًا بقوا ببيتصلوا عايزين يشتروا شقتي ودا كان أغرب حاجة، أقولهم معنديش شقة في المكان دا يقولوا لأ يا فندم اللي في المكان كذا».

وأضاف «صولي» إنه قبل العمل لم يكن يرد على مكالمات السيلز، لكنه بعد العمل على المسلسل أصبح يرد على جميع المكالمات يجمع منها داتا:« أقوله بتاخد كام والتارجت كام ومعاك كام واحد في التيم».

قصص من الواقع اقتبسها العمل

في الحلقة كشف مصطفى ليشع القائم بدور الـ«أوفيس بوي » في مسلسل 6 شهور أن العمل اقتبس قصة حقيقة حدثت بشكل مشابه لصديقه، وقال:«في حاجات صاحبي بيقولهالي لقيتهم كاتبين حاجه شبهها زي الأرقام الغريبة، قالي أول ما بدأ كان بيكلم ساعات ناس واحد قاله والله مش مهتم بس بدور على شغل لو تعرف تساعدني شوف الدنيا معاك، المشهد دا كان موجود».