وزير الأوقاف لأهالي قرية الروضة بشمال سيناء: أنتم في قلوب كل المصريين

ألقى الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، خطبة الجمعة اليوم، بمسجد الروضة بشمال سيناء، أثناء زيارته للقرية برفقة الدكتور لواء خالد مجاور محافظ شمال سيناء، ومدير أوقاف شمال سيناء، وعددا من شيوخ الوعظ بالأوقاف والأزهر الشريف.

لقاء وجهاء وشيوخ قرية الروضة

وقال وزير الأوقاف في لقائه بأهالي الروضة: «أنتم في قلوب كل المصريين.. جئنا لتلبية احتياجاتكم».

تنمية وإعمار قرية الروضة

بدوره، أكد اللواء خالد مجاور محافظ شمال سيناء، أن القيادة السياسية مهتمة بتنمية وإعمار جميع المناطق، موضحا أن قرية الروضة شهدت عدة إنجازات تنموية في شتى المجالات مؤخرًا.

وأشار إلى تطوير المسجد ومحيطه والزوايا الصوفية في المكان بنحو 2.5 مليون جنيه، مع إعادة تشييد وتطوير شبكة الطرق وشبكات الكهرباء والمياه والصرف الصحي، ورفع كفاءة البيوت في القرية.

يشار إلى أن وزير الأوقاف وعددا من المسؤولين قد وصلوا ظهر اليوم إلى قرية الروضة بمحافظة شمال سيناء، للوقوف على كافة احتياجات القرية، وألقى الدكتور الأزهري خطبة الجمعة والتي جاءت بعنوان «أنت غالٍ على الله».