غدا الجمعة.. وزير الأوقاف يزور قرية الروضة بشمال سيناء

أكد الشيخ عبدالقادر مبارك، المتحدث الرسمي للطريقة الجريرية الأحمدية الصوفية بشمال سيناء، في بيان، أنه تمت دعوة وزير الأوقاف الدكتور أسامة الأزهري، واللواء خالد مجاور، محافظ شمال سيناء، ومسؤولي مجمع الطرق الصوفية بالقاهرة، لحضور احتفالية تأبين وإحياء ذكرى شهداء الروضة شرق بئر العبد.

وأضاف مبارك، أنه سوف يتم تكريم الأطفال والشباب من حفظة القران الكريم، من شيخ الأزهر، من أبناء الشهداء، واستعراض إنجازات الحكومة في عملية البناء والترميم بقرية الروضة بمحافظة شمال سيناء

الذكرى السابعة لشهداء الروضة

واشار إلى أن الاحتفالية تأتي بمناسبة الذكرى السابعة لشهداء مسجد الروضة، حيث نقيم هذا الاحتفالية لإحياء ذكرى أبناء الصوفية من الطريقة الجريرية، الذين استشهدوا على يد الإرهاب في الرابع والعشرين من شهر نوفمبر عام 2017.

وتأتى هذه الذكرى وسيناء تنعم بالأمن والأمان والاستقرار، بعد دحر الإرهاب الأسود، واقتلاع جذوره

وزير الأوقاف يشرف على احتفالية الجريرات

وذكر بيان الطريقة الصوفية الجريرية، وأشار إلى أن الاحتفالية سيشرف عليها الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، والوزير المحافظ، وأعضاء المجلس الأعلى للطرق الصوفية، وذلك في ضيافة الشيخ مسعد حامد أبو جرير، شيخ الطريقة الجريرية الأحمدية، وأبناء الطريقة.

وسيتم خلال الاحتفال عرض إنجازات الحكومة في قرية الشهداء، ومنها ترميم منازل القرية، وإنشاء طرق داخلها، وتنفيذ مشروع للصرف الصحي، بالإضافة إلى الإعانة الشهرية المقدمة من مؤسسة الأزهر الشريف، وذلك بحضور عدد من رجال وشيوخ الأزهر.