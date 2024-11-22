القبض على متهمين بغسل 60 مليون جنيه حصيلة تجارة العملة في القاهرة

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بوزارة الداخلية، الإجراءات القانونية حيال شخصين «لأحدهما معلومات جنائية»، مقيمان بمحافظة القاهرة، لقيامهما بغسل أموال متحصلة من نشاطهما الإجرامي في مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، ومحاولتهما إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الوحدات السكنية والأراضي والسيارات والدراجات النارية – تأسيس الشركات).

وقدرت أعمال الغسل بـ60 مليون جنيه تقريباً، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.