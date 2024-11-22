النائبة هند رشاد: انتخابات الاتحادات الطلابية فرصة حقيقية لتطوير مهارات الطلاب

أكدت النائبة هند رشاد أمين سر لجنة الإعلام والثقافة بمجلس النواب، أهمية مشاركة طلاب الجامعات في انتخابات الاتحادات الطلابية، خاصة أنها عملية ديمقراطية تجرى في الجامعات المصرية بين الطلاب وبعضهم، لاختيار ممثلي الطلاب الذين يتولون قيادة الأنشطة الطلابية والدفاع عن حقوق زملائهم والتحدث عن المشكلات التي تواجههم في الجامعة مع القيادات الجامعية، إضافة إلى تعزيز مشاركة الطلاب في العمل العام وتفعيل دورهم في الحياة الجامعية.

انتخابات اتحاد الطلاب

وأضافت هند رشاد في بيان صادر اليوم، أن انتخابات اتحاد الطلاب تعتبر فرصة حقيقية للطلاب لتطوير مهاراتهم وإحداث فرق في مجتمعهم الجامعي، حيث إنها تجربة تعليمية شاملة تغرس فيهم قيم الديمقراطية والمواطنة الفاعلة، وتؤهلهم ليصبحوا قادة المستقبل.

وأوضحت أمين سر إعلام النواب، أن انتخابات الاتحادات الطلابية تعمل على تعزيز قيم الديمقراطية، حيث تمثل الانتخابات تدريبا عمليا للطلاب على ممارسة حقوقهم الديمقراطية، حيث يتعلمون كيفية التصويت والبرامج الانتخابية، وإعداد قادة المستقبل من خلال توفر فرصة لاكتساب مهارات القيادة والتخطيط وحل المشكلات، ما يساعد في بناء شخصيات قادرة على تحمل المسؤولية في الحياة العملية.

تحسين البيئة الجامعية

وقالت عضو مجلس النواب، إن هذه الانتخابات تساهم أيضا وبقوة في تحسين البيئة الجامعية من خلال الأنشطة الثقافية والرياضية والاجتماعية، والدفاع عن حقوق الطلاب حيث يقوم اتحاد الطلاب بدور حلقة الوصل بين الإدارة والطلاب، حيث ينقل شكاوى الطلاب واقتراحاتهم ويعمل على إيجاد حلول للمشكلات التي تواجههم.

وشددت النائبة هند رشاد على الدور الهام للاتحادات الطلابية، من خلال تنظيم كل الأنشطة الطلابية وتشجيع المتميزين من الطلاب، ودعم شخصية الطالب بما يمكنه من القدرة على التفكير الحر الناضج، والعمل على إبراز القيم المجتمعية الهادفة، والعمل على توفير أسباب الراحة ووسائل المعيشة للطلاب داخل الجامعة وخارجها ومتابعة شكاوى وتظلمات الطلاب والعمل على حلها.