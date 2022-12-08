بالأسماء.. جامعة سوهاج تعلن أسماء الفائزين في انتخابات اتحاد الطلاب

أعلن الدكتور مصطفى عبدالخالق رئيس جامعة سوهاج، منذ قليل، فوز محمد إسماعيل أحمد إسماعيل الطالب بكلية الحقوق رئيسا لاتحاد الطلاب، ومحمود عبدالرحيم فوزي الطالب بكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي نائباََ لرئيس الاتحاد.

تفعيل الأنشطة الطلابية

وقال رئيس جامعة سوهاج، إن اتحاد الطلاب هو الممثل الشرعي الحقيقي لجميع طلاب الجامعة، للتعبير عن آرائهم ومتطلباتهم، وينبثق منه عدة لجان تهدف إلى تفعيل الأنشطة الطلابية التي يتم تنفيذها، متمنياً أن يحقق التشكيل الجديد أهدافه ورؤيته وأهمها تنمية القيم الروحية والأخلاقية وتدريبهم على القيادة، واكتشاف مواهب الطلاب والاستفادة من طاقاتهم وتوظيفها لخدمة المجتمع.

ومن جانبه قدم الدكتور عبدالناصر يس نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، التهاني للهيكل التنظيمي الجديد لاتحاد الطلاب، والذي يتكون من رئيس اتحاد الطلاب ونائبه وأمناء اللجان السبعة ومساعديهم، موضحاً أن الانتخابات شهدت تنافساََ شريفاََ بين الطلاب داخل 17 كلية.

أسماء الطلاب الفائزين في الانتخابات

وقال صبري محمد، إن نتائج انتخابات أمناء اللجان ومساعديهم أسفرت عن فوز أدهم أكرم فتحي دسوقي بمنصب أمين لجنة الأسر، ومحمد الصالح أحمد عبد الموجود بمنصب الأمين المساعد، وفى اللجنة الرياضية اُنتخب عبد الرحمن عمر السيد حافظ أميناََ، ومحمود رجب حسن أميناََ مساعداََ، وفي اللجنة الثقافي فاز إسلام محمد هاشم بمنصب الأمانة، وأيمن أنور عباس أحمد أميناََ مساعداََ.

وأشار محمد يوسف مدير إدارة الاتحادات والأسر الطلابية، إلى فوزت إيمان محمود السيد قدري بأمانة اللجنة الثقافية، والطالبة منار بكرى كامل السيد أمين مساعد اللجنة، وفي لجنة الجوالة تم انتخاب الطالبة آيات أحمد اسماعيل هاشم أميناََ، وفاطمة حسين محمد أحمد أميناََ مساعداََ، وفى اللجنة الاجتماعية فاز أحمد علاء الدين فرج بالأمانة، ونورهان حمدي حسن عليوة أمينا مساعدا، وفي اللجنة العلمية حصل على منصب الأمين زياد خالد خلف مهران، وبيشوي الأمير حلمي الأمين المساعد.