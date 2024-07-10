وزير التعليم يستمع إلى شكاوى أولياء الأمور في أولى جولاته على لجان الثانوية العامة.. ويطمئنهم: مصلحة الطلاب أولويتنا

تفقد الدكتور محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى والدكتور إبراهيم صابر خليل محافظ القاهرة، اليوم، امتحانات الثانوية العامة «الدور الأول» للعام الدراسي 2023-2024 في مدرسة يوسف السباعي الثانوية التابعة لإدارة النزهة التعليمية بمحافظة القاهرة، حيث يؤدي بها الامتحان 356 طالبا وطالبة، ويبلغ عدد طلاب الشعبة العلمية «الرياضيات» الذين يؤدون امتحان مادة الرياضيات البحتة «الجبر والهندسة الفراغية » 70 طالبا وطالبة، ويؤدي طلاب الشعبة العلمية «علوم» في مادة «الجيولوجيا والعلوم البيئية» 181 طالبا وطالبة، ويبلغ عدد طلاب الشعبة الأدبية الذين يؤدون امتحان مادة «علم النفس والاجتماع» 104 طلاب وطالبات، وطالب دمج من الشعبة الأدبية، وذلك بعدد 25 لجنة.

وزير التعليم يتفقد لجان امتحانات الثانوية العامة

وتفقد الدكتور محمد عبداللطيف، يرافقه أيمن موسى مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، والدكتور إبراهيم صابر خليل، عددًا من اللجان في المدرسة أثناء امتحان مادة الرياضيات البحتة «الجبر والهندسة الفراغية».

واطمأن الوزير على مستوى الامتحان ووضوح الأسئلة، مشددا على مراقبي اللجان الالتزام بالتعليمات الخاصة بالامتحانات، وتوفير المناخ الملائم للطلاب لتأدية الامتحان.

كما تفقد الوزير والمحافظ عددًا من اللجان أثناء تأدية الطلاب مادة «الجيولوجيا والعلوم البيئية»، ومادة «علم النفس والاجتماع»، واطمأن من الطلاب على مستوى الامتحان ووضوح الأسئلة.

الوزير يطمئن أولياء الأمور

وعقب انتهاء الجولة، حرص الوزير على الالتقاء بمجموعة من أولياء الأمور وطمأنهم على سير امتحانات اليوم للشعب الثلاث، كما استمع إليهم فيما يخص الامتحانات، مؤكدًا أنّ الوزارة تراعي في المقام الأول مصلحة أبنائها الطلاب وتحقيق العدالة والشفافية وتكافؤ الفرص.

ومن جانبه، أكد الدكتور إبراهيم صابر خليل محافظ القاهرة، أنّ الأجهزة التنفيذية بالمحافظة وفرت التسهيلات كافة طوال أيام الامتحانات، واتخذت الإجراءات الكفيلة بتوفير المناخ الهادئ والآمن للطلاب والمعلمين والعاملين بأعمال المراقبة والنظام والتأمين خلال فترة انعقاد الامتحانات مما أسهم في انتظام سير عملية الامتحان.

متابعة دورية لعمل المراوح في لجان الثانوية العامة

وأضاف محافظ القاهرة أنّه جرى تطبيق أقصى درجات الحماية والوقاية للطلاب قبل وأثناء وبعد أداء الامتحانات، لافتا إلى أنّ هناك متابعة دورية لعمل المرواح في اللجان وتوافر المياه المبردة لمساعدة الطلاب على التغلب على حرارة الجو كما يقوم مديرى الإدارات التعليمية بالمرور الدوري على اللجان التى يتم عقد الامتحان بها للتأكد من توافر وسائل الإنارة والتهوية الجيدة لخلق المناخ الملائم للطلاب.

وأشار المحافظ إلى أنّ رؤساء الأحياء يقوموا بالمرور الدورى للتأكد من نظافة المحيط الخارجي للمدارس التي تجرى بها الامتحانات، وتوافر كل وسائل الحماية المدنية وطفايات الحريق بكل مدرسة، والتأكد من سلامة أسلاك الكهرباء، وعدم السماح قطعيًا بوجود أي إشغالات أو باعة جائلين في المحيط الخارجي للجان من خلال التواجد الميداني لرؤساء الأحياء على مدار اليوم .

وأوضح محافظ القاهرة أنّه جرى التنسيق مع مديرية أمن القاهرة لتأمين مقار اللجان بالكامل والكنترولات واستراحات المراقبين وتأمين مسار أوراق الأسئلة والإجابات بين مركز التوزيع واللجان، إضافة إلى التنسيق مع مديرية الشئون الصحية وهيئة التأمين الصحي والإسعاف لتوفير سيارة إسعاف وطبيب على الأقل بكل إدارة تعليمية مع وجود زائرة صحية بكل لجنة وتزويدها بالإسعافات الأولية للتعامل مع الحالات الطارئة، كما تم توفير مولد كهربائي بمواقع الكنترولات واللجان لمواجهة اى طارئ، مع نشر سيارات خدمة التدخل السريع لمواجهة أي أعطال كهربائية بمحيط ومقار اللجان.

يذكر أنّ إجمالى عدد طلاب الثانوية العامة بالقاهرة هذا العام يبلغ 103 آلاف و872 طالب وطالبة موزعين على 256 لجنة، حيث يؤدى الامتحانات 34 ألفا و496 طالبا وطالبة بشعبة علمي علوم، و23 ألفا و885 طالبا وطالبة بشعبة علمى رياضة، و36 ألفا و690 طالبا وطالبة بالشعبة الأدبية بإجمالي 95 ألفا و71 طالبا وطالبة، إضافة إلى 8801 طالب وطالبة من المدارس الدولية.