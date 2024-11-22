كاتب صحفي: الدولة تسعى لتشكيل جيل جديد قادر على تحمل المسؤولية والقيادة

قال الكاتب الصحفي جميل عفيفي، إن الشباب المصري وجد خلال الـ11 سنة الماضية اهتماما كبيرا من القيادة السياسية، وهذا لم يكن موجودا في السابق تماما، لافتًا إلى أن الدولة المصرية استطاعت أن تحقق للشباب الكثير من التدريب والتأهيل والتمكين داخل الدولة.

الشباب مستقبل الدولة المصرية

وأضاف «عفيفي»، خلال مداخلة هاتفية عبر شاشة قناة «إكسترا نيوز»، أن الشباب المصري 60% من المجتمع وهم المستقبل للدولة المصرية، فكانت خطة واستراتيجية الرئيس عبد الفتاح السيسي التي وضعها عام 2014 هي الاهتمام وتمكين الشباب وفتح نقاشات مع الشباب وهذه كانت نقطة في غاية الأهمية، مشيرًا إلى أن الدولة أهتمت بثقل الشباب سياسيًا وعلميًا وثقافيًا وإدارية لتعريفهم بكيفية إدارة الأماكن التي بها مسؤولية داخل الدولة.

إعداد جيل قادر على تحمل المسؤولية

وتابع: «الدولة بدأت في إنشاء الأكاديمية الوطنية للتدريب والتأهيل وتثقيف الشباب على أسس علمية سليمة منها كيفية اتخاذ القرار والعمل»، مؤكدًا أن الدولة المصرية تسعى إلى تشكيل جيل جديد قادر على تحمل المسؤولية والقيادة.