خوفا من الحسد.. مريت الحريري تنشر صورا لنجلها في عيد ميلاده وبجوارها «خرزة زرقاء»

احتفلت الفنانة مريت الحريري، نجلة الفنان الكبير عمر الحريري، بعيد ميلاد نجلها أحمد، وذلك من خلال نشر مجموعة من الصور عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» وهو في مراحل عمرية مختلفة، ووجهت له رسالة تعبر من خلالها عن مدى حبها له.

ونشرت الصور مصحوبة برسالتها لنجلها وبجوارها عدد من الخرزات الزرقاء لتلافي الحسد، وكتبت: «النهاردة عيد ميلاد ابني أحمد، سندي وظهري، ربنا يكرمك ويحقق لك كل ما تتمناه، ومن نجاح لنجاح دائمًا، يارب ما شاء الله ولا قوة إلا بالله».

أفلام عمر الحريري

«أحمد» هو حفيد النجم الكبير الراحل عمر الحريري، والذي بدأ مشواره الفني قبل بداية فترة الخمسينيات من القرن الماضي، ومن أبرز الأعمال السينمائية التي شارك بها «الآنسة حنفي، نهر الحب، سيدة القصر، غصن الزيتون، قدم الخير، موعد مع السعادة، موعد مع الحياة، الوسادة الخالية.

أفلام عمر الحريري مع الزعيم عادل إمام

ومع الزعيم عادل إمام شارك في عمر الحريري عدة أعمال منها أفلام «قاتل ماقتلش حد، المحفظة معايا، انتخبوا الدكتور سليمان عبدالباسط»، ومسرحية «شاهد ما شافش حاجة، الواد سيد الشغال»، ومسلسل «أحلام الفتى الطائر».

أفضل 100 فيلم في تاريخ السينما المصرية

وتم اختيار عدد من الأفلام التي شارك فيها عمر الحريري، ضمن قائمة أفضل 100 فيلم في تاريخ السينما المصرية وذلك حسب استفتاء النقاد عام 1996 بمناسبة مرور 100 عام على عرض أول فيلم بالإسكندرية عام 1896، منها «الناصر صلاح الدين، المذنبون، أهل القمة، ابن النيل، الجبل»