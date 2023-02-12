«أولاد الذوات» بداية حب عمر الحريري بالفن.. ذكرى ميلاده

ابتسامته الجميلة، ونظراته البريئة، وحركاته التلقائية أمام الكاميرات، جعلته محبوبا لدى جمهور الشاشة المصرية، إنه الفنان عمر الحريري، الذي تمر اليوم، ذكرى ميلاده، مثل أدواره بإتقان كبير، روحه المرحة طغت على قلوب المشاهدين، تحديدا في فيلم «سكر هانم».

بداية تعلق عمر الحريري بالفن

«أولاد الذوات» هو أول فيلم مصري ناطق، كان السبب الرئيسي في تعلق الفنان عمر الحريري بالفن، حينما كان في عمر الـ7 سنوات، «كان عندي 7 سنين لما والدي اصطحبني لمشاهدة العروض المسرحية العالمية ودا كان في مسرح جورج أبيض وزكي طليمات والريحاني» حسب حديثه الفنان.

وتابع الفنان عمر الحريري حديثه خلال لقائه في برنامج ساعة صفا على قناة «art»، أنه كون فرقة تمثيلية نافست المدارس الأخرى، حينما كان في المرحلة الابتدائية، ثم التحق بالمعهد العالي لفن التمثيل، «أول حاجة عملتها كانت في المسرح في فرقة زكي طليمات، وبعده مسرحيات يوسف وهبى» حسب تعبيره.

الحريري ممثل مصري وعالمي

عام 1950، كان أول لقاء للفنان عمر الحريري على كاميرات السينما المصرية، وذلك من خلال فيلم «الأفوكادو مديحة» للفنانة مديحة يسري والفنان يوسف وهبى، لم يقتصر الحريري على السينما المصرية فقط، بل كان «الحريري» ممثل عالمي، حينما شارك في الفيلم الإيطالي «العملية الأخيرة 008»،.

آخر أدوار الفنان عمر الحريري

حصد «الحريري» العديد من الجوائز عن براعته في أدواره، وكانت آخر أدواره التي جمعته بجمهوره هي مسرحية «حديقو الأذكياء»، وخلال العرض المسرحي سيطر عليه المرض اللعين، وكان الفنان بعد أن ينتهي من المستشفى يذهب إلى المسرح، في محاولة منه للتخفيف عن ذاته، حتى فارق الحياة عام 2011.