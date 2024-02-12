في ذكرى ميلاد عمر الحريري.. لماذا رفض زكي رستم زواجه من ابنة شقيقته؟

ابتسامته الجميلة ونظراته الجريئة وحركاته الممزوجة بالكوميديا التلقائية أمام شاشة التليفزيون، استطاعت كل هذه الصفات أن تخطف أنظار المشاهدين وتلقي الضوء عليه، اليوم هو ذكرى ميلاد الفنان عمر الحريري الذي لفت القلوب له من خلال روحه المرحة الذي ظهرت خلال أفلامه وأشهرهم «سكر هانم».

جمع بين الراحل عمر الحريري الذي تمر ذكرى ميلاده اليوم باعتباره من مواليد 12 فبراير عام 1926 وزوجته نادية سلطان، علاقة حب قوية بدأت من داخل أحد الاستديوهات، ويجمعهما رابط الزواج المقدس لأكثر من 25 عامًا.

صدفة جمعت الحريري بـ نادية سلطان

تحدثت مريت، نجلة الراحل عمر الحريري، في لقاء تليفزيوني من خلال برنامج «الستات ميعرفوش يكدبوا» المذاع على قناة cbc عن علاقة الحب التي جمعت بينه ووالدتها قائلة «كان لوالدتي صديقة زوجها يعمل منتجا في استوديو مصر وأثناء مرورهم على المنتج في الاستوديو كان عمر الحريري يعمل على تصوير أحد الأفلام، وكانت هذه الصدفة الذي جمعتهم معاً لأول مرة، وبعد مدة ليست طويلة تقدم عمر الحريري لخطبتها».

رفض زكي رستم لعمر الحريري

وكشفت ميريت عن علاقة والدتها بالمجال الفني، موضحة «خال والدتي الفنان القدير زكي رستم، وعندما تقدم والدي رفضه رستم، مشدداً على عدم زواج بنات العائلة من داخل الوسط الفني بسبب صعوبة الحياة الفنية».

وأوضحت أن زواجهما تم بموافقة جدتها الكبيرة، كما أن الوسط الاجتماعي كان متقاربا بينهما، وتم الزواج في عام 1952 واستمر قرابة 25 عاماً.