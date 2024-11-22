فرنسا وبريطانيا: لن ندع بوتين يحقق أهدافه في أوكرانيا

تعهّد وزيرا الخارجية الفرنسي جان نويل بارو والبريطاني ديفيد لامي، بعدم السماح للرئيس الروسي فلاديمير بوتين «بإعادة كتابة مبادئ العلاقات الدولية» ومنعه من «تحقيق أهدافه» في أوكرانيا.

وكتب الوزيران في مقال مشترك نشرته صحيفة «لوفيجارو» الفرنسية على موقعها الإلكتروني، أن «فرنسا والمملكة المتّحدة لن تسمحا له بتحقيق أهدافه، وسنبذل مع حلفائنا كلّ الجهود اللازمة لوضع أوكرانيا في أفضل وضع ممكن للحصول على سلام عادل ودائم».

واتّهم الوزيران الرئيس الروسي بالسعي إلى «إعادة كتابة مبادئ العلاقات الدولية من خلال العودة إلى حكم الأقوى وتدمير المنظومة الأمنية التي ضمنت السلام طوال أجيال».

كما حذرا من أن «الحرب في أوكرانيا تتجاوز حدود أوروبا، والعالم كله مصدوم» من تصرفات بوتين، متعهدين بالتصدي «بلا هوادة لهذه الحملة».