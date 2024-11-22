كيفية التقديم على وظائف وزارة الأوقاف وآخر موعد لتلقي الطلبات

بعد إعلان الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة عن فتح باب التقديم لشغل 27 وظيفة موزعة على مستوى الجمهورية، بمديريات الأوقاف، يتطلع الكثيرون لمعرفة آخر موعد للتقديم وتفاصيل الشروط وأبرز المستندات المطلوبة للالتحاق بهذه الوظائف المعل عنها وفق الموقع الرسمي الإلكتروني للتنظيم والإدارة.

وكشفت بوابة الوظائف الحكومية والموقع الرسمي الإلكتروني للتنظيم والإدارة عن تفاصيل وظائف وزارة الأوقاف وكيفية التقديم عليها.

وظائف وزارة الأوقاف

وتطلب الوزارة شغل وظيفة مدير إدارة التحقيقات في مديريات الأوقاف الإقليمية، وذلك بهدف تعزيز الكوادر البشرية بوزارة الأوقاف من خلال توظيف أفراد مؤهلين لتحسين الأداء الإداري في المديريات الإقليمية.

تم الإعلان عن 27 وظيفة شاغرة في مختلف المديريات الإقليمية على مستوى الجمهورية.

الشروط والمهارات المطلوبة

على المتقدمين استيفاء الشروط التالية:

امتلاك المهارات الفنية والإدارية اللازمة مثل إعداد ومتابعة تنفيذ الخطط السنوية وفقًا للوائح المعتمدة.

القدرة على قيادة فرق العمل واتخاذ القرارات المناسبة.

الكفاءة في إدارة الأزمات بفعالية.

إجادة التعامل مع الحاسب الآلي.

قضاء مدة بينية لا تقل عن سنة في وظيفة من المستوى الأدنى مباشرة أو خبرة إدارية إجمالية لا تقل عن 16 عامًا.

الحصول على تدريب معتمد من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وفق قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016.

أن يكون المتقدم حاصلًا على ليسانس في الحقوق أو الشريعة والقانون أو مؤهل علمي يناسب طبيعة العمل.

تقديم المستندات المطلوبة، مثل بيان الحالة الوظيفية، المؤهلات، الخبرات، صورة بطاقة الرقم القومي، وشهادات الخبرة للأفراد من خارج الوزارة.

آخر موعد للتقديم

وبدأ التقديم على وظائف وزارة الأوقاف، أول أمس الأربعاء الموافق 20 نوفمبر ويستمر حتى 19 ديسمبر المقبل.

كيفية التقديم على الوظائف

ويتم تقديم الطلبات يدويًا باسم الدكتور وزير الأوقاف في مقر مديريات الأوقاف المختلفة، وذلك خلال مدة أقصاها شهر من تاريخ نشر الإعلان على موقع بوابة الوظائف الحكومية.