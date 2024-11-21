فرص عمل جديدة بـ«الأوقاف» والأزهر.. اعرف الشروط وآخر موعد للتقديم

وظائف جديدة أعلنتها وزارة الأوقاف والأزهر الشريف في مجالات الخطابة والتعليم، مع وضع معايير شفافة لاختيار أفضل الكفاءات، وإتاحة آليات للتقديم تناسب جميع المحافظات، وذلك ضمن جهود الدولة لتوفير فرص عمل وتعزيز تكافؤ الفرص.

فرص عمل جديدة بالأوقاف والأزهر

وبدأ الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة اختبارات إلكترونية للمتقدمين لوظائف إمام وخطيب مسجد بوزارة الأوقاف، وتستمر حتى 28 نوفمبر، إذ يتمّ تقييم المتقدمين عبر 5 محاور رئيسية:

1- الكفايات السلوكية: لاختبار القدرات العامة.

2- الكفايات اللغوية: في اللغتين العربية والإنجليزية.

3- المعرفية والتكنولوجية: للتأكد من الإلمام بالمشروعات القومية.

4- التربوية والشخصية: لضمان كفاءة المتقدمين بشكل شامل، وسيُعلن لاحقًا عن مواعيد اختبارات العمال لشغل 1000 وظيفة عامل بالمساجد، عبر بوابة الوظائف الحكومية.

5- الكفايات الشخصية.

وظائف الأزهر 2024

كما أعلن الأزهر الشريف عن حاجته لـ12 ألفًا و498 معلمًا بنظام الحصة للعام الدراسي 2024-2025، وتشمل التخصصات المطلوبة ما يلي:

- المواد الشرعية والعربية.

- اللغة الإنجليزية.

- الرياضيات، والعلوم (كيمياء، فيزياء، أحياء).

- الدراسات الاجتماعية (تاريخ، جغرافيا).

شروط التقديم:

- مؤهل عالٍ أزهري أو تربوي مناسب حسب التخصص.

- ألا يقل التقدير العام عن جيد.

- ألا يزيد عمر المتقدم على 40 عامًا.

يُشار إلى أنَّ التقديم مستمر لمدة 15 يومًا بدءًا من 23 نوفمبر 2024، من خلال تسليم الطلبات يدويًا بمقار الإدارات الأزهرية.