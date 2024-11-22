موعد ومكان عزاء عادل الفار.. رحل بعد معاناة مع المرض

رحل عن عالمنا خلال الساعات الماضية، الفنان عادل الفار، بعد معاناة مع المرض، إذ قضى الساعات الأخيرة من حياته داخل العناية المركزة، بعد تدهور حالته الصحية في الفترة الماضية، وشيع جثمانه من إحدى المساجد بمدينة نصر عقب صلاة الجمعة.

مكان وعزاء عادل الفار

تحدد موعد ومكان عزاء الفنان عادل الفار، غدا السبت، في مسجد الحامدية الشاذلية، بحسب ما صرح به الفنان مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية، لـ «الوطن».

وحرص كامل، على نعي الراحل من خلال بيان رسمي قائلا: «تنعى نقابة المهن الموسيقية برئاسة الفنان مصطفي كامل، ببالغ الحزن والأسى، الفنان عادل الفار، والذي رحل عن عالمنا بعد صراع مع المرض، وتتقدم النقابة وأعضاء مجلس الإدارة بخالص التعازي لأسرته، داعين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون».

أبرز أعمال عادل الفار

جدير بالذكر، أن عادل الفار هو مونولوجست مصرى، بدأ مسيرته الفنية في أواخر الثمانينيات من خلال تقديم دور المونولوجست، وانتقل بعدها للدراما والسينما، تاركَا بصمة قوية وتاريخ فن كبير.

ومن بين أعمال الراحل «حارة البنات، بون سواريه، هيستيريا، شجيع السيما، زكية زكريا في البرلمان، الكومي، صاحب السعادة»، وكان آخر أعماله مشاركته في مسلسل الفتوة مع الفنان ياسر جلال عام 2020.

ومن أهم مسلسلاته 9 شارع السلام 2003، ودائرة الاشتباه 2006 وصاحب السعادة 2014.