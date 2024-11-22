وزير الأوقاف يكرم حفظة القرآن الكريم من أبناء شهداء الروضة بشمال سيناء

قام الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، اليوم، بتكريم الأطفال والشباب من حفظة القرآن الكريم من أبناء الشهداء في قرية الروضة بشمال سيناء.

تكريم أبناء الشهداء

أكدت مديرية أوقاف شمال سيناء في بيان، أن الدكتور أسامة الأزهري يرافقه مدير أوقاف شمال سيناء الشيخ محمود مرزوق، واللواء خالد مجاور المحافظ شمال سيناء ونائبه اللواء عاصم سعدون، قد كرّم أبناء قرية الروضة من الأطفال والشباب حافظي القرآن الكريم.

وأضافت مديرية أوقاف شمال سيناء، أن عملية التكريم، شملت توزيع مبالغ مالية وجوائز مهداة من الأوقاف، وشهادات تقدير ومصحف كريم من الوزارة.

لقاء شيوخ الوعظ وأبناء الشهداء

وأشارت «أوقاف شمال سيناء»، إلى أن وزير الأوقاف التقى مع شيوخ الوعظ بالمحافظة، وعلماء الدعوة، وأهالي قرية الروضة من أبناء الشهداء، مشيدًا بالدور الكبير الذي تقوم به المديريات كل باسمها في رفع كفاءة وأعمار قرية الروضة ومحو آثار الإرهاب من المكان، والعمل على الوقوف بجانب أهالي الروضة.

الذكرى السابعة لشهداء الروضة

وكان وزير الأوقاف قد أدى صلاة الجمعة اليوم بمسجد الروضة، خلال زيارته الأولى للمكان، إحياء للذكرى السابعة لشهداء قرية الروضة غرب بئر العبد بمحافظة شمال سيناء، وذلك بحضور عدد من النواب، وشيوخ الدعوة من الأزهر الشريف والأوقاف، ومحافظ شمال سيناء ونائبه والجهات التنفيذية بالمحافظة.