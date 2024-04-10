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دراما المتحدة

الرئيس السيسي لـ«أبناء الشهداء»: سعيد أن ألتقي بكم

كتب:

عمرو هلال
08:31 م | الأربعاء 10 أبريل 2024
الرئيس عبدالفتاح السيسي

الرئيس عبدالفتاح السيسي

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال حضور احتفالية عيد الفطر المبارك مع أبناء الشهداء، رسالة ترحيب وحب لجميع الحضور، قائلًا: «كل سنة وأنتوا طيبين وأهلا وسهلا، سعيد إني ألتقى بيكم، وبتشرف بوجودكم معانا هنا».

جميل أوي أننا في العيد ونكون مع أسرنا

وتابع الرئيس السيسي، خلال كلمة له باحتفالية عيد الفطر مع أبناء الشهداء، المُذاعة عبر شاشة «الحياة»: «جميل أوي أننا في العيد، ونكون النهاردة مع أسرنا، أسر أهل مصر، اللي إحنا بفضل الله موجودين هنا في المكان ده بالشكل ده بفضل تضحيات شهدائنا، ومش هننسى أبدا ده، كل سنة وأنتوا طيبين».

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