أسعار اللحوم البلدي والسوداني في سوق اليوم الواحد.. 275 جنيها للكيلو

تضم أسواق اليوم الواحد المقامة بمحافظة القاهرة سلعا غذائية متنوعة من لحوم ودواجن وسكر وزيت بأسعار مخفضة لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.

وقالت المحافظة إن الأسعار في المتناول وهناك إقبال كبير من جانب المواطنين، والسوق مفتوح على مدار اليوم من السابعة صباحًا حتى الخامسة مساء، ويوفر مختلف السلع والخضار والفاكهة لتلبية احتياجات الأسر.

وخلال الأسبوع الحالي سيتم إقامة 3 أسواق لليوم الواحد بحلوان ومدينة نصر والأميرية، وتتضمن قائمة أسعار السلع الموجودة سعر اللحوم وهي كالتالي:

أسعار اللحوم البلدي في سوق اليوم الواحد

- لحم بلدي 310 جنيهات

- لحم مفروم بلدي 310 جنيهات

- لحم ضاني 350 جنيها

- كبده بلدي 310 جنيهات

- سجق 250 جنيها

- برجر 250 جنيها

أسعار اللحوم السوداني

- لحم سوداني فريش 275 جنيها

- لحم مفروم سوداني 275 جنيها

- كبده سوداني 275 جنيها

إقامة المعارض

وأشارت محافظة القاهرة إلى أنه سيتم التوسع في إقامة المعارض وأسواق اليوم الواحد لخدمة أفضل للمواطنين وتوفير السلع بسعر مخفض، لتلبية احتياجات المواطنين وإزالة أي أعباء تواجه الأسر.