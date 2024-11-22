محافظة القاهرة تنظم حفل تجهيز 400 عروسة اليوم

تشهد محافظة القاهرة مساء اليوم إقامة الحفل الكبير بتجهيز 400 عروسة بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني بحضور الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، والدكتورأشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة ، والدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، وذلك بمركز شباب القاهرة الجديدة.

سوق اليوم الواحد

كما شهدت محافظة القاهرة اليوم إقامة سوق اليوم الواحد في مدينة نصر وحلوان من خلال الدفع بـ100 سيارة بمختلف السلع الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين لتخفيف العبء عن كاهل الأسر، حيث تشمل السكر والأرز والزيت والمكرونة والدواجن واللحوم والأسماك وغيرها من السلع بأسعار أقل من مثيلاتها في المحلات.

التوسع في المعارض

وأكدت محافظة القاهرة على استمرار التوسع في المعارض الثابتة والمتنقلة من أجل خدمة أفضل للمواطنين وتغطية الأحياء لمواجهة أي تلاعب في الأسعار، حيث يتم العمل على توفير السلع بجودة وسعر مناسب للمواطن.