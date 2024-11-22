السيسي يناقش مع رئيس وزراء إسبانيا تطورات الأوضاع بالشرق الأوسط

تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الجمعة، اتصالا هاتفيا من رئيس وزراء إسبانيا بيدرو سانشيز.

الاتصال تناول تطورات القضايا الإقليمية والدولي

وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الاتصال تناول تطورات القضايا الإقليمية والدولية، وبشكل خاص الوضع في الشرق الأوسط.

وأشاد الرئيس السيسي بموقف إسبانيا العادل إزاء القضية الفلسطينية، خاصة منذ اندلاع الحرب في قطاع غزة.

من جانبه، أكد رئيس الوزراء الإسباني، أهمية دور مصر في تحقيق الاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط ومكافحة الإرهاب والتطرف إقليميا ودوليا، ومحورية دورها ومساعيها المستمرة للتوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار بقطاع غزة ولبنان، ونفاذ المساعدات الإنسانية، وتجنب تصعيد الصراع في المنطقة وتحوله إلى حرب إقليمية شاملة.

السعي لمزيد من الشركات الإسبانية في المشروعات التنموية

وأشار المتحدث الرسمي، إلى أن الاتصال تناول أيضا مجمل العلاقات بين مصر وإسبانيا، والتأكيد على أهمية مواصلة تطويرها، خاصة في المجالين الاقتصادي والاستثماري، والسعي لمشاركة المزيد من الشركات الإسبانية في المشروعات التنموية بمصر، وبما يضمن توطين الصناعة وتعزيز التصنيع المشترك.

وأعرب الرئيس خلال الاتصال مجددا، عن تضامن مصر مع حكومة وشعب إسبانيا، في مواجهة آثار الفيضانات التي اجتاحت جنوب شرق إسبانيا مؤخرا، متمنيا السلامة للمملكة وشعبها الصديق.