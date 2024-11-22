سيدات الزمالك يكتسحن المعادي واليخت بخماسية في دوري كرة القدم النسائية

فاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك «سيدات»، على المعادي واليخت بخماسية مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة، على ملعب الأخير، ضمن منافسات الجولة التاسعة لبطولة الدوري الممتاز.

تفاصيل مباراة الزمالك والمعادي

وسجل أهداف الزمالك كل من: أليس أوياه أوجيبي «هدفين»، وياتوندي أتنوكي فاچوبي «هدفين»، وميرال خضر، هدفا.

وسيطرت لاعبات الزمالك على مجريات المباراة منذ بدايتها، ونجحت ياتوندي أتنوكي فاچوبي في تسجيل هدف التقدم بالدقيقة الأولى، وبعدها واصل الفريق ضغطه على أصحاب الأرض، وأهدر «الأبيض» أكثر من فرصة محققة، لينتهي الشوط الأول بتقدم أبناء ميت عقبة بهدف دون رد.

وفي الشوط الثاني، كثف الفريق ضغطه على المعادي واليخت، ونجحت أليس أوياه أوجيبي في تسجيل الهدف الثاني، قبل أن تسجل ميرال خضر الهدف الثالث للزمالك من ركلة ركنية، ارتدت من حارسة المعادي واليخت، لتصطدم بزميلتها وتسكن الشباك بهدف ذاتي.

الزمالك يواصل تألقه

وواصل الزمالك هجومه على أصحاب الأرض، واستطاعت أليس أوياه أوجيبي تسجيل الهدف الرابع، والثاني لها في المباراة، قبل أن تحرز ياتوندي أتنوكي فاچوبي الهدف الخامس والثاني لها، بينما جاء هدف المعادي واليخت من ركلة جزاء مع الدقائق الأخيرة من اللقاء، لتنتهي المباراة بفوز الزمالك بخماسية مقابل هدف.