عاجل| محمد رمضان يمنع نجم بيراميدز من اللعب للأهلي ويقربه من الزمالك

إتخذت إدارة النادي الأهلي قرارا جديدا بشأن ما تردد مؤخرًا بشأن إمكانية التعاقد مع الدولي المغربي محمد الشيبي الظهير الأيمن لفريق بيراميدز، لاسيما أن عقده ينتهي بنهاية الموسم الجاري ويحق له التوقيع مجانا مع أي ناد يرغب في ضمه.

ورفض الأهلي التوقيع مع «الشيبي» بقرار من محمد رمضان المدير الرياضي للشياطين الحمر، والذي أكد أنه رغم إمكانيات اللاعب وقدراته الكبيرة، إلا أن القلعة الحمراء ليست في حاجة لخدمات اللاعب المغربي الفترة المقبلة.

نجم بيراميدز ممنوع من اللعب للأهلي

ويرفض محمد رمضان فكرة الدخول من الأساس في مفاوضات مع «الشيبي»، خاصة أن السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي، لم يبلغ لجنة التخطيط داخل القلعة الحمراء برغبته في ضم اللاعب المغربي، كما أن الأحمر يمتلك 4 لاعبين في نفس مركز لاعب بيراميدز، وهم: «محمد هاني، أكرم توفيق، عمر كمال عبد الواحد، خالد عبد الفتاح».

قرار محمد رمضان يقرب الشيبي من الزمالك

ويأتي قرار محمد رمضان بعدم رغبة الأهلي في التعاقد مع محمد الشيبي ليقرب المدافع المغربي من ارتداء قميص الزمالك، الذي يسعى للحصول على خدماته الموسم المقبل في صفقة انتقال حر، إذ يحق له التوقيع إلى أي نادٍ في يناير 2025 أي قبل ستة أشهر من انتهاء تعاقده مع ناديه.

وأبدى محمد الشيبي مرونة في التوقيع مع الزمالك، إذ وافق اللاعب على ارتداء قميص الأبيض واضعا شرطا للانتقال إلى القلعة البيضاء وهو منحه مليون دولار كراتب سنوي، مع زيادة 100 ألف دولار عن كل موسم تعاقد.

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