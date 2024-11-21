«فيفا» يحسم جدل أزمة الزمالك مع منتخب مصر (مستندات)

حسم الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» الجدل المثار مؤخرا، بشأن دراسة إدارة نادي الزمالك جاء خلال الساعات الماضية، منع لاعبي الفريق الأول من الانضمام لمنتخب مصر في المرحلة المقبلة، بحسب التصريحات التي أطلقها أحمد سليمان عضو المجلس، اعتراضا على سياسة حسام حسن، المدير الفني للفراعنة، في اختياراته لتشكيل المنتخب الوطني في مباراة بوتسوانا الأخيرة بالتصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا 2025.

موقف «فيفا» من منع الزمالك انضمام لاعبيه لمنتخب مصر

أنهت لائحة «فيفا»، الخاصة باستدعاء اللاعبين لمنتخبات بلادهم، الجدل الذي أثير في الساعات الماضية، بشأن بحث الزمالك منع انضمام لاعبيه لمنتخب مصر، إذ تقول اللائحة: «‏لا يستطيع أي نادٍ خارج أو داخل الدولة منع انضمام لاعب للمنتخب الوطني أثناء الأجندة الدولية، إذا أرسل الاتحاد المحلي لكرة القدم إخطار الاستدعاء قبل 15 يوما من بدء الأجندة».

تنص لائحة «فيفا» في هذا الشأن على أنّه «إذا منع النادي اللاعب تكون العقوبة الإيقاف خلال مدة الأجندة، إضافة إلى 5 أيام بعد انتهاء الأجندة، والأندية ملزمة بالسماح للاعبيها المسجلين في الفريق الوطني الذي يكون اللاعب مؤهلاً للعب معه على أساس جنسيته، إذا استدعى من قبل المؤسسة المعنية بذلك، ويحظر أي اتفاق بين اللاعب والنادي».

وتؤكد اللائحة أيضا: «ليس إلزاميا أن تسمح الأندية للاعبين بالانضمام للمنتخبات خارج فترات التوقف الدولي المحددة، ولا يتعين على الأندية السماح للاعبين لأكثر من بطولة دولية كبرى خلال عام واحد مع المنتخب، على غرار كأس العالم وغيرها».

يذكر أن أحمد سليمان، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، كان قد عبر عن غضبه لعدم الدفع بمحمد عواد، في مباراة بوتسوانا، رغم ظهوره المميز مع الزمالك في الفترة الأخيرة، والدفع بمصطفى شوبير رغم عدم مشاركته أساسيًا مع الأهلي، وأيضا في عدم استدعاء حسام حسن لاعبين آخرين في قائمة المنتخب مثل عمر جابر، وعدم مشاركة حسام عبدالمجيد، رغم مستواه المميز مع الأبيض.