وزير الثقافة يُكرم الفائزين بمسابقتي السرد القصصي والروائي وشباب المترجمين

كرّم الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، الفائزين بمسابقتي «السرد القصصي والروائي (دورة الكاتب الكبير فتحي غانم)»، و«شباب المترجمين لعام 2024»، التي نظمهما المجلس الأعلى للثقافة، برئاسة الدكتور أسامة طلعت، وأُقيم الحفل في قاعة المؤتمرات بالمجلس، بحضور نخبة من الأدباء والمترجمين والمبدعين.

وزير الثقافة يعلن عن سعادته بهذا الحدث المميز

وفي كلمته خلال الحفل، أعرب الدكتور أحمد فؤاد هنو، عن سعادته بالمشاركة في هذا الحدث الثقافي المميز، مؤكدا حرص وزارة الثقافة على دعم الطاقات الإبداعية الشابة، مؤكدا أن هذه المسابقات تعكس التزام الوزارة بتوفير منصة للأدباء والمترجمين الواعدين، وتعزيز مكانة الأدب والفكر في إثراء الحوار الثقافي بين الشعوب.

وأشاد الوزير، بدور الكتاب والمترجمين في إثراء الثقافة الوطنية والعالمية، مشددا على استمرار دعم الوزارة لتنمية مهاراتهم وتطوير إبداعاتهم.

تشجيع المترجمين على الانفتاح الفكري

وأشار «هنو» إلى أن هذه المسابقات تسعى لتعزيز الإبداع الأدبي، ودعم الكتاب الشباب، من خلال تقديم أعمال تعبر عن قضايا المجتمع، وتشجيع المترجمين على الانفتاح الفكري والتفاعل مع الثقافات العالمية، عبر اختيار موضوعات معاصرة ذات أهمية كبرى.

ولفت إلى التزام الوزارة بمواصلة تقديم كل أشكال الدعم للمبدعين والمثقفين، إيمانًا بأهمية الأدب والفنون، كركيزة أساسية في بناء المجتمع والنهوض بالفكر.

ثم كرم وزير الثقافة، الفائزين في مسابقة شباب المترجمين لعام 2024، التي تناولت موضوع «الثورة الصناعية الخامسة وتكنولوجيا المعلومات»، وهم: أسماء رجب، عن اللغة الإنجليزية، ومحمد أيمن البري، عن اللغة الصينية، وأحمد محمد أحمد إمام، عن اللغة الإيطالية، ومحمد يسري محمد، عن اللغة السواحيلية.

أما في مسابقة السرد القصصي والروائي (دورة فتحي غانم)، فحصلت سوسن حمدي محمد محفوظ، على المركز الأول عن مجموعتها القصصية «ست البنات»، وجاءت نهال جمال عبد الناصر في المركز الثاني، عن مجموعتها «لا الناهية للأنثى»، بينما فاز محمد محمد أحمد مستجاب، بالمركز الثالث عن مجموعته «قمر زينب».

تفاصيل مسابقة السرد القصصي والروائي

يذكر أن مسابقة السرد القصصي والروائي، نُظمت تحت إشراف لجنة السرد القصصي والروائي بالمجلس، برئاسة منير عتيبة، وتُعقد هذا العام في دورتها التي تحمل اسم الكاتب الكبير فتحي غانم، تكريما لإسهاماته الكبيرة في مجال الأدب القصصي والروائي.

أما مسابقة شباب المترجمين لعام 2024، فنظمتها لجنة الترجمة بالمجلس، برئاسة الدكتور حسين محمود، تشجيعا ودعما للشباب المبدعين في مجال الترجمة، وتشجيعهم على الانفتاح على الثقافات العالمية.