«شقة العمر» الحلم أصبح حقيقة.. مشروعات متنوعة لجميع فئات المجتمع خاصة محدودي ومتوسطي الدخل (ملف خاص)

«شقة العمر»، حلم حولته «الجمهورية الجديدة» إلى واقع من خلال مشروعات سكنية متنوعة بين فئات المجتمع المختلفة من محدودى ومتوسطى الدخل والأعلى دخلاً، جرى طرحها خلال السنوات العشر الماضية تجاوزت المليون وحدة، وفى عام 2024، كشفت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن أكبر الطروحات، بإجمالى يقترب من 100 ألف بين وحدات وأراضٍ.

وتوفر الوزارة فرص حجز مشروعات سكنية حتى نهاية العام الحالى، إذ جرى طرح 1645 وحدة متنوعة فى 8 مدن جديدة بأنظمة سداد مُيسرة للحجز الفورى، وكذلك 6575 وحدة تم طرحها فى 15 مدينة جديدة جاهزة للتسليم الفورى، تتنوع بين «سكن مصر ودار مصر وجنة»، وإسكان متميز، و«روضة العبور»، فضلاً عن 8521 قطعة أرض سكنية جرى طرحها فى 20 مدينة جديدة بمحاور الإسكان المتوسط والمتميز والأكثر تميّزاً، كما جرى طرح 1760 وحدة إسكان للمصريين العاملين بالخارج ضمن التحويلات التكميلية للمرحلة العاشرة بمشروع «بيت الوطن» فى 7 مدن، بخلاف تخصيص 78730 وحدة سكنية لمحدودى ومتوسطى الدخل.