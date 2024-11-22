«عبدالقوي»: التحالف الوطني قدم مساعدات غذائية لـ20 مليون مواطن

استعرض الدكتور طلعت عبدالقوي، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، حصاد جهود التحالف الوطني منذ التأسيس، قائلًا إن التحالف بدايته الفعلية والعملية منذ أن أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي أن 2022 عام منظمات المجتمع المدني.

وأضاف «عبدالقوي»، خلال مداخلة هاتفية على قناة إكسترا نيوز، أن بداية عمل التحالف كان في مارس 2022 عن طريق 21 جمعية ومؤسسة أهلية، وعملت هذه المجموعة عملت لمدة 10 أشهر، وأنفقت أكثر من 12 مليار جنيه لدعم المواطنين الأكثر احتياجًا، وجرى تقديم المساعدات الغذائية إلى 20 مليون مواطن، وتقديم 5 ملايين خدمة صحية، ودعم طلاب الجامعات والمدارس، وبناء عدد من الأبنية للمواطنين الأكثر احتياجًا.

ولفت إلى أنه في عام 2023، عقد التحالف أول مؤتمر له، حضره الرئيس السيسي، ومن ضمن المبادرات خلال تلك الفترة هي مبادرة «ازرع» لزراعة مساحات كبيرة استفاد منها 100 ألف مزارع من صغار الفلاحين لزراعة نصف مليون فدان قمح وفول صويا.

وأشار إلى أنه جرى وضع تشريع لتقنين وضع التحالف الوطني، وصدر القانون رقم 171 لسنة 2024، حيث أقر القانون بأن التحالف له شخصية اعتبارية، ويحظى بعناية ورعاية رئيس الجمهورية، ويدار بطريقة ديمقراطية حيث له جمعية عامة ومجلس أمناء.