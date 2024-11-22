8 معلومات عن سوق اليوم الواحد 2024 في الإسكندرية.. يقام أسبوعيا

يشهد سوق اليوم الواحد 2024 في محافظة الإسكندرية إقبالاً كبيراً من المواطنين بالمحافظة والمحافظات المجاورة، خاصة محافظة البحيرة. يمثل السوق فرصة مثالية للحصول على السلع بأسعار اقتصادية، بالإضافة إلى كونه منصة للمزارعين لتسويق منتجاتهم، ما يساهم في توفير فرص عمل لصغار التجار والمنتجين.

معلومات عن سوق اليوم الواحد 2024 في محافظة الإسكندرية

وتعرض «الوطن» خلال السطور التالية 8 معلومات عن سوق اليوم الواحد 2024 في محافظة الإسكندرية جاءت على النحو التالي:

- يقدم السوق تخفيضات تصل إلى 40% على مختلف المنتجات، وفقاً لبيان صادر عن الدكتورة إيمان سيف، مدير مشروع السوق بالإسكندرية.

موعد ومكان سوق اليوم الواحد بالإسكندرية

- يُقام السوق يوم الخميس من كل أسبوع على مدار العام، بعد تعديل الموعد من يوم السبت، حسبما أعلنت الغرفة التجارية بالإسكندرية.

- تم نقل السوق إلى جراج سينما أمير بمحطة الرمل بدلاً من موقعه السابق في ميدان سعد زغلول، تزامناً مع فصل الشتاء.

- يُعد سوق اليوم الواحد بالإسكندرية الأول من نوعه في مصر، حيث تم تصميمه على الطراز الأوروبي لعرض المنتجات الزراعية مباشرة من المنتج إلى المستهلك.

- وأعلنت محافظة الإسكندرية أن المشروع يقام بالتعاون بين وزارات التموين والتجارة الداخلية والتخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والزراعة واستصلاح الأراضي، والاستثمار والتجارة الخارجية، ومحافظة الاسكندرية والاتحاد العام للغرف التجارية المصرية

- يساهم في تقليل حلقات التداول الوسيطة ووصول المنتجات مباشرة إلى المستهلكين بأسعار مناسبة، حسبما أوضح محافظ الإسكندرية

- تشارك الفرق الطبية ضمن فعاليات السوق كل يوم خميس في جراج سينما أمير بمحطة الرمل، ضمن مبادرة "بداية جديدة لبناء الإنسان"، وفقاً لبيان مديرية الصحة بالمحافظة.