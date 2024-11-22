محافظة الإسكندرية تطرح المرحلة الثانية من مقابر الناصرية في العامرية

أعلنت الإدارة العامة للشؤون المالية بديوان عام محافظة الإسكندرية عن طرح الجزء الثاني من المرحلة الثانية بمقابر الناصرية بمنطقة حبون بحي العامرية ثان، حيث يتم تخصيص المدفن كقطعة أرض بمساحة 10 أمتار مربعة دون مبانٍ، مقابل حق انتفاع بقيمة 32 ألف جنيه.

وأشار البيان إلى أنه على المواطنين الراغبين في تخصيص مدفن لهم بالمرحلة الثانية التوجه مباشرة إلى مقر الإدارة العامة للشؤن المالية بديوان عام المحافظة، وفقا للشروط والضوابط المنظمة لهذا الشأن.

الشروط المنظمة للحصول على مدفن بجبانات الناصرية بالعامرية

وجاءت الشروط والضوابط للحصول على مدفن كما يلي:

1. أن يكون مقدم الطلب مصري الجنسية.

2. أن يكون مقيماً إقامة دائمة بمحافظة الإسكندرية.

3. ألا يكون قد سبق تخصيص مدفن له أو لأي فرد من أسرته حتى الدرجة الأولى.

4. يتم تقديم الطلب عن أسرة واحدة تشمل الزوج، الزوجة، والأولاد.

5. يسلم مقدم الطلب محضر التخصيص الخاص بالانتفاع بعد سداد قيمة مقابل الانتفاع وأية رسوم مطلوبة.

6. يلتزم المخصص له بتقديم صورة من محضر التخصيص لإدارة الجبانات بحي العامرية ثان خلال أسبوع من تاريخ تحرير المحضر.

7. في حالة تقديم بيانات غير صحيحة، يلغى التخصيص وتُسحب الأرض فوراً لإعادة تخصيصها لمواطن آخر.

8. لا يجوز التنازل عن المدفن لمواطن آخر دون موافقة الجهة المختصة وسداد الرسوم المطلوبة للتنازل.

الأوراق المطلوبة للحصول على مدفن بجبانات الناصرية

- صورة بطاقة الرقم القومي السارية لمقدم الطلب.

- صورة بطاقة الرقم القومي للزوج/ الزوجة.

- صور بطاقات الرقم القومي للأبناء أو صور شهادات ميلادهم.

- استيفاء أي بيانات إضافية تطلبها جهة الإدارة.

أكدت محافظة الإسكندرية أن مقابر الناصرية هي الوحيدة المتاحة للتخصيص على مستوى المحافظة، وعلى المواطنين الراغبين في التقديم التوجه إلى مقر الإدارة العامة للشؤون المالية بديوان عام المحافظة لاستيفاء الإجراءات وفق الشروط المنظمة.