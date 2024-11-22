عروض الجمعة البيضاء للبنوك 2024.. ماذا يقدم البنك الأهلي للعملاء؟

تحرص البنوك المصرية على الترويج لمنتجاتها، وخاصة البطاقات البنكية، من خلال تقديم خصومات وبرامج تقسيط بدون فوائد أو مقدم أو مصروفات إدارية على المشتريات. ومع اقتراب موسم البلاك فرايدي 2024، أعلن البنك الأهلي المصري عن عروض مميزة لبطاقات الائتمان، حيث تصل الخصومات إلى 40% عند الشراء واستخدام البطاقات في السداد.

كيفية الاستفادة من بطاقات البنك الأهلي في عروض البلاك فرايدي 2024

وفقاً للموقع الرسمي للبنك الأهلي المصري، يمكن لحاملي بطاقات الائتمان الاستفادة من العروض خلال عروض البلاك فرايدي 2024 لشراء منتجات متنوعة من المتاجر المشاركة. يتميز العرض بإتاحة خيارات السداد على فترات تبدأ من 6 أشهر، بالإضافة إلى إمكانية التقسيط بدون فوائد على العديد من المنتجات، بمدة تقسيط تصل إلى 24 شهراً كحد أقصى.

تفاصيل عروض البلاك فرايدي 2024 من البنك الاهلي «الشروط والأحكام»

أوضح البنك الاهلي الشروط والاحكام الخاصة بعروض البلاك فرايدي 2024 للعديد من المنتجات الواضحة على موقعه الرسمي، ضمن عروضه الشهرية والتي تزامنت مع شهر نوفمبر الحالي؛ وأبرز الشروط جاءت كالتالي:

- يستفيد العميل عند سداده سعر المنتج ببطاقات البنك الأهلي على فترات تصل إلى 18 شهر أن يعفى من الفوائد والمصروفات الإدارية، ويكون الشراء بدون مقدم.

- تحديد فترة سريان عروض البلاك فرايدي على البطاقات حتى 30 نوفمبر 2024.

- موعد سداد أول قسط قبل يوم 25 يناير 2025 للمنتجات التي سيتم سداد قيمتها ببطاقات البنك الاهلي.

كما اوضح أنَّ عروض البلاك فرايدي سارية على بطاقات ائتمان البنك الأهلي المصري فقط.