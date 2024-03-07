البنك الأهلي يرفع حد استخدام بطاقات الائتمانية الدولية.. سحب نقدي أو شراء

أعلن البنك الأهلي المصري عبر موقعه الرسمي رفع حدود استخدام بطاقات الائتمانية الدولية، سواء للسحب النقدي أو الشراء خارج مصر.

ووجه البنك المركزي المصري البنوك بفتح حدود الاستخدام على البطاقات الائتمانية دوليًا، وذلك بعد الاجتماع الاستثنائي للجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري.

ونرصد في السطور التالية حدود استخدام البطاقات الائتمانية بالعملة الأجنبية «الأساسية والإضافية» ما يعادلها بالجنيه المصري:

حدود استخدام البطاقات الائتمانية بالعملة الاجنبية

- فيزا كلاسيك/ ماستركارد استاندرد الحد الأقصى لمبلغ المعاملة الواحدة والحد الأقصى اليومي والحد الأقصى الشهري 25 ألف جنيه، والسحب النقدي 2500 جنيه اليومي والشهري.

- فيزا الذهبية/ ماستركارد تيتانيوم، الحد الأقصى لمبلغ المعاملة الواحدة والحد الأقصى اليومي والحد الأقصى الشهري 37.5 ألف جنيه، والسحب النقدي 3500 جنيه.

- فيزا بلاتينوم / ماستركارد بلاتينوم / ماستركارد الحد الاقصى لمبلغ المعاملة الواحدة والحد الأقصى اليومي والحد الأقصى الشهري 100 ألف جنيه، والسحب النقدي 7500 جنيه.

- ماستركارد وورلد / فيزا Signature وماستركارد وورلد إيليت / فيزا Infinite الحد الأقصى لمبلغ المعاملة الواحدة، والحد الأقصى الشهري 160 ألف جنيه، والسحب النقدي 7500 جنيه.

يذكر أن لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي قررت أمس في اجتماعها الاستثنائي رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 600 نقطة أساس ليسجل 27.25%، 28.25% و27.75%، على الترتيب ورفع سعر الائتمان والخصم ليصل إلى 27.75%.