البنك الأهلي يعلن وقف بطاقات شهادات الاستثمار ويحول الرصيد للحسابات

خاطب البنك الأهلي المصري، حاملي بطاقات شهادات الاستثمار المدفوعة مقدمًا، مخطراً إياهم بإيقاف التعامل بالبطاقة الخاصة بها اعتبارًا من 1 مارس 2023.

فتح حساب خاص بالعميل

وأشار البنك الأهلي المصري، في بيان، إلى أنه في حالة امتلاك العميل حساب بالجنيه المصري، فإنه سيقوم بتحويل رصيد البطاقة إلى الحسابات، بالإضافة إلى العوائد المستقبلية للشهادات إلى الحسابات، إن وجدت هذه العوائد.

تحويل رصيد البطاقة

وحث، البنك الأهلي المصري، العملاء في حال عدم امتلاكهم حساب بالعملة المحلية، التوجه إلى أقرب فرع من فروع البنك الأهلي المصري وفتح حساب لتحويل رصيد البطاقة مع إضافة العوائد المستقبلية للشهادات إن وجدت إلى الحساب، مشيرا إلى أنه في حال عدم مبادرة العميل بفتح حساب باسمه في أي من الفروع، قبل 1 مارس 2023 سيقوم البنك بفتح الحساب.