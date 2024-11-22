 صافرات الإنذار تدوي في نهاريا ورأس الناقورة ومحيطها خشية تسلل مُسيرة

قالت مراسلة قناة «القاهرة الإخبارية»، إن صافرات الإنذار تدوي في نهاريا ورأس الناقورة ومحطيها خشية تسلل مسيرة.

لبنان يصر على وجود دولة عربية في لجنة مراقبة الاتفاق

وقالت هيئة البث الإسرائيلية، إن لبنان يصر على وجود دولة عربية في لجنة مراقبة الاتفاق، وتل أبيب ترفض ذلك، كما أن المنظومة الأمنية الإسرائيلية أوصت المستوى السياسي بالتوصل إلى اتفاق مع لبنان.

وفى وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، ارتقاء 62 شهيدا وسقوط 111 جريحا، جراء غارات الاحتلال الإسرائيلي خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

ارتفاع عدد الشهداء ليصل إلى 3 آلاف

كما أكدت وزارة الصحة اللبنانية، ارتفاع عدد الشهداء ليصل إلى 3 آلاف و645 شهيدا، و15 ألفا و355 مصابا، منذ بدء العدوان الإسرائيلي على البلاد.

هاجم بمسيرات انقضاضية تجمعا لقوات الاحتلال

كما قصف حزب الله، بالصواريخ تجمعا لقوات الاحتلال الإسرائيلي عند مثلث دير ميماس جنوبي لبنان، وهاجم بمسيرات انقضاضية تجمعا لقوات الاحتلال عند الأطراف الشرقية لمدينة الخيام بالجنوب.