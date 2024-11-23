وظائف خدمة عملاء في القاهرة برواتب تصل إلى 8 آلاف جنيه.. الشروط وموعد التقديم

توفر وزارة الشباب والرياضة، ممثلة في الإدارة المركزية لتمكين الشباب، وظائف لخدمة العملاء برواتب تصل إلى 8 آلاف جنيه في إحدى شركات القطاع الخاص، من خلال مبادرة توظيف مصر ومبادرة بداية، بالتعاون مع «مايكروسوفت» ومؤسسة «كير مصر».

تفاصيل وظائف الشباب والرياضة برواتب 8 آلاف جنيه

يقام اليوم المفتوح للتوظيف لشركة «أكسيد»، بالمعادي يوم السبت 30 نوفمبر 2024 من الساعة 10 صباحًا إلى الساعة 6 مساءً، بمبني شركة أكسيد بالقرية الذكية، بحسب وزارة الشباب والرياضة.

التخصصات المطلوبة للوظائف

تطلب الشركة شباب للتعيين في المجالات الآتية:

1- خدمة عملاء عربي.

2- خدمة عملاء إنجليزي.

3- خدمة عملاء Email & Chat.

شروط القبول في الوظائف

يشترط للقبول في الوظائف توافر الآتي:

- مطلوب خريجين مؤهل عالي.

- التقديم متاح للذكور والإناث.

- الحد الأقصى للسن 35 سنة.

المميزات والحقوق الوظيفية

يحصل المقبولون في وظائف الشباب والرياضة على الحقوق والمميزات الآتية:

- الراتب يصل 8000 جنيه.

- نسبة من أرباح الشركة.

- عدد ساعات العمل 8 ساعات.

- عدد 2 يوم إجازة في الأسبوع.

- تأمين اجتماعي وتأمين طبي خاص.

- فرص للنمو والتطور الوظيفي بشكل مستمر.

- العمل ضمن بيئة تحفّز على الإبداع والابتكار.

- الانضمام إلى فريق محترف وداعم لتحقيق النجاح.

كيفية التقديم على الوظائف

يمكن التقديم على وظائف الشباب والرياضة بشركة أكسيد من خلال ملء استمارة التوظيف، والذهاب إلى ملتقى التوظيف في المعاد والعنوان المحدد، يوم السبت 30 نوفمبر 2024 من الساعة 10 صباحًا إلى الساعة 6 مساءً، بمبني شركة أكسيد بالقرية الذكية بالمعادي.